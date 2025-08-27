Riqualificato il campo da tennis di San Paolo         

Rimesso a nuovo il campo da tennis San Paolo, l’impianto sportivo di proprietà comunale gestito dalla A.S.D San Paolo Tennis Cuneo 2: un importante intervento di rifacimento del fondo è stato eseguito nei giorni di fine luglio per sostituire il sintetico su cui si giocava ormai da circa 15 anni.

Smantellato il rivestimento preesistente, sulla base in cemento è stato posato il nuovo fondo “GreenSet”, superficie sintetica classificata dalla International Tennis Federation come “media”, che quindi consente di poter giocare senza ripercussioni dannose sulle articolazioni. Viene utilizzata in molti campi da tennis che ospitano i tornei di livello Internazionale (i circuiti dell'ITF, ATP e WTA), per esempio a Melbourne, Milano, Riad, Parigi, Torino. La segnatura e la tracciatura del campo di gioco sulla resina colorata di blu e verde hanno completato i lavori, eseguiti dalla ditta AMZ Fratelli Puci Srl di Bra. Rimessa a nuovo anche la rete da gioco e la riverniciatura dei paletti di sostegno alla rete.

L’intervento, dal costo complessivo di 36.600 euro, è stato possibile grazie a un contributo di 20 mila euro della Fondazione CRC, risorse comunali e risorse dell’A.S.D. San Paolo Tennis Cuneo 2. I lavori sono stati seguiti dalla stessa ASD San Paolo. Il campo è già tornato ad essere utilizzato.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto con questo intervento su una struttura sportiva”, commenta l’assessore allo sport Valter Fantino. "Ringrazio certamente la Fondazione per il contributo e ringrazio tantissimo l’Associazione sportiva che in questi anni ha sempre dato prova di una gestione oculata e accurata dello spazio a loro affidato. La vicenda di questo campo da tennis dimostra che gli spazi pubblici sportivi hanno bisogno di un gestore per essere curati e che l’Amministrazione non lascia soli i gestori. Il risultato raggiunto per questo spazio è di altissimo livello”.

Così spiega il dott. Guido Contin, vicepresidente A.S.D San Paolo Tennis Cuneo 2: “Il completamento dei lavori di rifacimento del campo da tennis rappresenta per la nostra associazione un risultato di grande valore, frutto di una pianificazione accurata e di una sinergia virtuosa tra soggetti pubblici e privati. L’intervento ha permesso di dotare il quartiere San Paolo di un impianto sportivo moderno, sicuro e conforme agli standard internazionali. Questa riqualificazione non è solo un investimento infrastrutturale, ma anche un passo concreto verso il rilancio delle attività sportive e sociali che portiamo avanti con i nostri partner territoriali: Parrocchia San Paolo, Istituto Fillia, Cooperativa Emmanuele, l’A.S.D. Oratorio San Paolo e Comitato di Quartiere. In particolare, potremo riprendere i corsi gratuiti di tennis per bambini e ragazzi, promuovendo lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere. A nome del consiglio direttivo dell’A.S.D. San Paolo Tennis Cuneo 2, desidero ringraziare la Fondazione CRC e l’Amministrazione comunale di Cuneo per il sostegno concreto e lungimirante. Un ringraziamento personale va all’Assessore Valter Fantino, per la disponibilità, la competenza e la sensibilità dimostrate lungo tutto il percorso. Questo intervento conferma che lo sport, quando sostenuto e valorizzato, può essere un motore di rigenerazione urbana e coesione sociale.”

"L’intervento infrastrutturale appena concluso restituisce al quartiere San Paolo un campo da tennis riqualificato e davvero bello, in cui la pratica dell’attività sportiva può tornare a essere occasione di inclusione, di crescita e di coesione, in particolare per le giovani generazioni” aggiunge Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Un tassello importante che si inserisce in un quadro più ampio di interventi che, con la riqualificazione della vicina Scuola dell’Infanzia e le tante attività portate avanti in quest’area dalle associazioni e dagli enti attivi sul territorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita di una comunità sempre più viva e partecipe”.