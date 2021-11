Mondovì, attivata nuova piattaforma sul sito del comune per agevolazioni servizio mensa e trasporto scolastico

Attivata in questi giorni dal comune di Mondovì la nuova piattaforma per richiedere agevolazioni per il servizio mensa e trasposrto scolastico per i minori che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed appartenenti a nuclei familiari che si trovino in particolari condizioni socio-economiche.

Per l'anno scolastico 2021/22 l’amministrazione comunale ha previsto per i residenti la possibilità di accedere al servizio mensa e/o al servizio di trasporto scolastico ad un costo ridotto, determinato in base alle condizioni reddituali e lavorative dei genitori, come indicate nella tabella allegata.

Gli interessati possono accedere alla home page del comune e cliccando su “Servizi online” verranno reindirizzati su una pagina che presenta l’icona “Istanze online”. A questo punto, nel menu a sinistra, occorre selezionare la voce di menu “Avvio procedimento”.

Per accedere alla compilazione della domanda sul nuovo portale, è necessario autenticarsi tramite SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale secondo le modalità indicate al sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Le richieste di riduzione dovranno essere esclusivamente presentate in via telematica sul nuovo portale entro e non oltre le ore 23:59 del 2 dicembre 2021 .

Dal comune evidenziano che, ai sensi dell’art. 51 del regolamento comunale di contabilità, la concessione delle agevolazioni sarà subordinata all'assenza di posizioni debitorie riferibili: ai tributi comunali; ai canoni comunali; al corrispettivo dovuto per precedenti concessioni e/o attribuzioni di beni ed agevolazioni comunali. S'invitano pertanto le persone interessate al bando a regolarizzare la propria posizione prima dell'inoltro della domanda.

La domanda, qualora sussistano le condizioni, deve essere corredata dalla documentazione attestante:

- l'inserimento in cassa integrazione ordinaria

- l'inserimento in cassa integrazione straordinaria

- l'inserimento in lista di mobilità

- la condizione di lavoratore/trice in disoccupazione con indennità

- la condizione di lavoratore/trice in disoccupazione senza indennità

- la condizione di lavoratore/trice autonomo/a o commerciante che ha cessato la propria attività nel corso dell’anno, senza aver trovato altra occupazione.

I lavoratori in cassa integrazione ordinaria, in cassa integrazione straordinaria, i beneficiari di indennità di disoccupazione e le persone che abbiano cessato la propria attività di lavoro autonomo/commercio nel corso dell’anno di presentazione della domanda senza aver trovato altra occupazione potranno presentate domanda di agevolazione durante il corso dell’intero anno scolastico.

Si rammenta, infine, che i criteri per l'accesso alle agevolazioni sono quelli già stabiliti con la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 24/7/2020, consultabile al seguente link: http://mondovi.sipalinformatica.it/atti/Delibere.aspx?ID=30936