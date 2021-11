ITIS Mario DelPozzo di Cuneo: la specializzazione di Chimica, Materiali e Biotecnologie

L’indirizzo chimico si propone di preparare tecnici in grado di operare nei laboratori di analisi e controllo qualità utilizzando metodi analitici e di gestire i dati confrontandoli con normative e indicatori di qualità; forma tecnici specializzati nel controllo, gestione, ottimizzazione dei processi produttivi riguardanti le tecnologie alimentari e gestori delle problematiche delle aziende legate all’ambiente. Inoltre, permette di affrontare con ottimo successo i test di ingresso di tutte le facoltà tecnico- scientifiche (compresa Medicina).



Il settore agroalimentare nella provincia di Cuneo è diventato il più forte comparto produttivo e molte aziende richiedono figure professionali specializzate nel controllo, gestione ed ottimizzazione dei processi produttivi riguardanti le tecnologie alimentari. Pertanto, gli sbocchi lavorativi riguardano le seguenti figure professionali: - tecnico analista in tutti i settori industriali, - addetto alla produzione e al controllo, - tecnico di analisi nei laboratori pubblici (ASL, ARPA) e privati, per il controllo ecologico-ambientale, di ricerca e di qualità, - progettista di impianti chimici, di depurazione, di risparmio energetico, - consulente nelle varie attività industriali, artigianali e commerciali.



Nell’articolazione “Chimica e materiali”, la più spendibile nella realtà produttiva cuneese, vengono identificate, acquisite e approfondite nelle attività di laboratorio le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti.



La prosecuzione degli studi avviene da anni sia per le Lauree Triennali che quelle Magistrali. Per maggior congruenza, sono preferibili quelle del settore tecnico-scientifico: Chimica, Chimica Industriale, Scienze ambientali, Biotecnologie, Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Scienze naturali e biologiche, Geologia, Agraria, Tecnologie Alimentari, Fisica, Ingegneria, Medicina.



Per maggiori informazioni: http://orientamento.itiscuneo.edu.it oppure il sito istituzionale www.itiscuneo.gov.it.