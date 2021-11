Un nuovo presidio per i circa 400 sanitari sospesi davanti alla sede dell'Asl CN1

Continua, come ogni giovedì mattina, la protesta in via Carlo Boggio, davanti alla sede dell'Asl CN1, per i sanitari sospesi in quanto non vaccinati e quindi senza green pass.

I sanitari non possono fare i tamponi, per la loro categoria sussiste l'obbligo vaccinale. Infermieri e Oss, in particolare, tra il personale sospeso.

Sono Paola, Maria, Donatella, Irma, Francesca...

La manifestazione è organizzata dal sindacato CUB di Cuneo. Sono circa 400 gli operatori sospesi nel territorio dell'Asl CN1. Molte lettere sono arrivate nell'ultima settimana. "Queste persone sono un bersaglio da esporre alla popolazione, per non parlare di mancati investimenti sulla sanità, sulla chiusura degli ospedali, sulla riduzione dei posti letto, sullo sviluppo della medicina territoriale e sulla prevenzione, oltre che sui profitti della sanità privata".

Conclude il CUB: "Invitiamo tutti a tornare ad un confronto costruttivo, a evitare discriminazioni e a costruire solidarietà sui luoghi di lavoro".

Stasera il Comitato provinciale Free Vax No green pass ha indetto un'altra manifestazione, che si terrà alle 20 in piazza Foro Boario a Cuneo.