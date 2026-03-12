Giacomo Pellegrino, presidente Fipsas, con Provincia e sindaci del territorio in Regione Piemonte per preservare la pesca sportiva

Ieri, mercoledì 11 marzo, Giacomo Pellegrino, assessore all’Agricoltura del Comune di Fossano e presidente regionale della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee), è stato ospite in Regione Piemonte a Torino. Accolto dall’assessore allo Sport Paolo Bongioanni, ha partecipato con una delegazione di sindaci del territorio e della Provincia di Cuneo.

L’incontro ha approfondito temi legati alla pesca sportiva, delineando strategie per preservare il movimento nel presente e futuro, valorizzandone il valore storico, economico e turistico nei corsi d’acqua piemontesi.

Bongioanni ha reso pubblico il confronto sui social, commentando: "La pesca sportiva ha radici nei nostri fiumi e un grande impatto economico-turistico. Non possiamo lasciarla sparire per norme UE assurde o burocrazia. Ne abbiamo parlato con il presidente Fipsas regionale Giacomo Pellegrino, sindaci delle valli e la Provincia di Cuneo, ente competente in Piemonte".