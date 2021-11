La Fai Cisl prima rsu alla Parmalat di Savigliano

Nuova vittoria per la Fai Cisl Cuneo, che dopo la buona affermazione presso l’azienda Fattorie Osella, ottiene la maggioranza dei voti in occasione delle elezioni RSU tenutesi il 29 Ottobre presso lo stabilimento Parmalat di Savigliano. Ottima anche l’affluenza, con 40 votanti su 44 aventi diritto, pari al 93%.



La Fai Cisl ha ottenuto 21 voti, corrispondenti al 52,5%, eleggendo due RSU sui tre disponibili.



“Un altro ottimo risultato, che premia il lavoro svolto nell’arco del triennio, durante il quale non è mai mancato il sostegno della nostra organizzazione ai lavoratori Parmalat, e in particolar modo ai nostri iscritti”. Ad affermarlo è Antonio Bastardi, Segretario Generale della Fai Cisl Cuneo, che aggiunge: “Il ringraziamento della Segreteria va a tutti i votanti e soprattutto ai nostri iscritti, con un pensiero particolare rivolto ai non eletti. Il mio personale augurio alla nuova RSU che va ad insediarsi”.



Le due RSU elette per la Fai Cisl sono Giorgia Astesana ed Enzo Saitta. Fortunato La Spina, operatore sindacale Fai Cisl che da diversi anni si occupa di Parmalat, commenta: “Siamo molto soddisfatti per questa vittoria, che ancora una volta ci vede riconosciuto il nostro ruolo di

organizzazione sindacale di riferimento in azienda. In particolare ci complimentiamo con Giorgia Astesana ed Enzo Saitta e formuliamo loro i migliori auguri di buon lavoro”.