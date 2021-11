Continua il percorso mirato alla crescita del sistema sportivo territoriale e, allo stesso tempo, all’ideazione di politiche sociali finalizzate ad un miglioramento del territorio e delle condizioni di vita dei cittadini che abbia nello sport il suo asset strategico. Questo l’obiettivo del progetto “Lo sport asset strategico per politiche multisettoriali” che il Comune di Cuneo sta realizzando con il supporto dell’agenzia SG Plus.

Nei prossimi giorni due appuntamenti dedicati ai dirigenti di tutte le società e associazioni sportive della Città di Cuneo e non solo, aperti anche ad un pubblico più ampio di studenti, sportivi e amatori, per offrire momenti di confronto e scambio su tematiche relative alla vita quotidiana di una società.

Il primo incontro si terrà venerdì 12 novembre 2021 alle ore 21.00 al Teatro Toselli con la presentazione del libro “E’ il futuro che pilota il presente” di Roberto Ghiretti; a seguire una tavola rotonda, in cui l’autore stesso, Roberto Ghiretti, e l’ex pallavolista, esperto del mondo sportivo, Andrea Zorzi, si confronteranno al fine di inquadrare attualità, sfide e prospettive dello sport, delineando modelli di società sportive moderne, abili a differenziare progressivamente la propria offerta sul territorio e a consolidarsi come aggregatori sociali di comunità, abbandonando la sola logica del “abbiamo sempre fatto così”.

La serata è gratuita e aperta a tutti.

Per rispetto della normativa vigente occorre essere muniti di “green pass” e prenotazione del posto per la partecipazione al seguente link: http://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx.

Il giorno seguente, Sabato 13 novembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Sala San Giovanni sita in Via Roma, 2 – Cuneo (CN) il secondo incontro formativo a cura di Roberto Ghiretti. Il momento formativo sarà dedicato al tema del Marketing e del Fundraising per aiutare le società sportive ad individuare nuovi modelli per approcciarsi agli interlocutori economici del Territorio. Nell’occasione si affronterà anche il tema della Comunicazione e dei Social Media.

Per partecipare è sufficiente mandare una mail all’indirizzo sport@comune.cuneo.it, con i nominativi delle persone interessate entro venerdì 12 novembre 2021 .

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Promozione e Gestione Impiantistica Sportiva del Comune di Cuneo, tel. 0171/444299, oppure consultare il sito internet: https://www.comune.cuneo.it/promozione-e-sviluppo-sostenibile-del-territorio/sport/lo-sport-di-domani/appuntamenti-formativi.html