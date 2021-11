L'alluvione del Piemonte, 27 anni dopo: la Regione rende omaggio ai volontari che difendono il Piemonte

Anche il presidente Alberto Cirio ha reso omaggio alla Protezione civile, in collegamento telefonico: “Oggi siamo una delle Regioni in cui la pandemia è sotto controllo più che altrove, sia in Italia che in Europa. Questo lo dobbiamo al buon andamento della campagna vaccinale: ora bisogna affrontare insieme l'ultimo sforzo, quello della terza dose. Se siamo in questa situazione che fa del Piemonte l'area più 'green' d'Europa sotto il profilo del Covid - ha aggiunto - è perché il Piemonte è riuscito a fare squadra, e in questa squadra ha fatto la sua parte la Protezione civile piemontese, che io ritengo la migliore in Italia, che che tutti ci invidiano, della quale saremo sempre debitori e alla quale saremo sempre riconoscenti".