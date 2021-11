Verduno commemora i caduti di tutte le guerre

"Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro

Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

neppure tanto

Ma nel cuore

nessuna croce manca

È il mio cuore

il paese più straziato".



Con queste parole, bellissime, di Giuseppe Ungaretti, Verduno ha voluto ricordare i caduti di tutte le guerre e celebrare la cittadinanza onoraria conferita, il 26 luglio scorso, al milite ignoto, accogliendo le istanze della Presidenza della Repubblica e di Anci, nei 100 anni dalla traslazione a Roma.



"Un momento davvero commovente - dice Marta Giovannini sindaco di Verduno e vice presidente nazionale di Anci - per ricordare il valore della pace.

Nell'occasione è stata inaugurata anche la nuova sede degli alpini e della protezione civile.



"Una bella giornata dedicata alla pace e al civismo grazie ai consiglieri comunali, ai membri dei due gruppi e, ovviamente ai cittadini Verduno che hanno partecipato numerosi".