Mondovì, al via il nuovo progetto per l'illuminazione pubblica: 3,3 milioni di euro per la riqualificazione

Il progetto, presentato ieri, lunedì 8 novembre, in sala del consiglio, prevede investimenti per circa 3,3 milioni di euro che serviranno per l'efficientamento e adeguamento degli impianti.

"Non è sufficiente sostituire le lampade con quelle a led" - ha spiegato Beppe Rossetto, presidente del gruppo Egea - "Bisogna guardare in prospettiva futura e intervenire anche sull'impianto, per sistemare parti che risultano obsolete e garantire davvero il giusto efficientamento energetico".

Un portale con la mappa dei punti luce in città faciliterà le segnalazioni da parte dei cittadini, accelerando e semplificando l'intervento dei tecnici.

"Per intervenire prontamente su eventuali guasti" - ha aggiunto Andrea Pautasso di Ardea - "I cittadini potranno far pervenire direttamente segnalazioni 24 su 24, tutti i giorni, al nostro call center o via email".

(Call center: 0173441155/ mail ip_mondovi@adeaenergia.it fino al 15 dicembre 2021 e in seguito all'indirizzo ip_mondovi@egea.it).

La gestione da parte dell’Ati (Associazione temporanea di imprese) formata per il 51% da Ardea e per il 49% da City Green Light, ha preso il via il 1° novembre 2021 e, una volta terminate le opere, spiegano dal Comune, si stima che il risparmio in termini di energia elettrica sarà equivalente a 253,6 Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiate ogni anno, pari alla riduzione di 806,5 tonnellate di Co2 emesse in atmosfera.

Nell’arco della concessione l’intervento permetterà di evitare il consumo di circa 5.177,8 Tonnellate equivalenti di petrolio e, dunque, di impedire l’immissione in atmosfera di 16.532,7 Tonnellate di anidride carbonica.