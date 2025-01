Langhe e Roero decrescono meno: in dieci anni la popolazione è calata dell’1,5% contro il 4,2% del Piemonte

La popolazione di Langhe e Roero? A fine 2023 nei 75 comuni delle colline Unesco risultava residente un totale di 169.270 abitanti, il 4% della popolazione regionale, con un età media appena più bassa di quest’ultima: 46.1 anni contro i 47,4 della media piemontese.

Se negli uffici anagrafe dei nostri Comuni il passaggio all’anno nuovo viene seguito a stretto giro dai tradizionali rendiconti sulla situazione demografica al 31 dicembre, uno studio di più ampia portata sull’andamento demografico nel nostro territorio – ovviamente non può soddisfare la pretesa che sia aggiornato a fine 2024 – è quello pubblicato dall’Asl Cn2 nella sua "Analisi Demografica della Azienda Sanitaria Locale CN2 (anno 2023)".

Curato da Carlo Di Pietrantoni, Giuseppina Zorgniotti e Laura Marinaro (S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione), l’articolo fa parte dei diversi interessanti approfondimenti contenuti nell’ultimo "Bollettino Epidemiologico dell’Asl Cn2" che, giunto alla sua 25ª edizione cambia veste: da periodico cartaceo a rivista "open access", disponibile e consultabile al seguente link: https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/BE-ASLCN2.

Nel suo primo approfondimento si spiega che "la popolazione piemontese al 31/12/2023 ammonta 4.252.581 abitanti e in questi ultimi undici anni (2013-2023) si è ridotta del 4,2%". "Il tasso di natalità – si spiega – è passato dal 8 nati ogni mille abitanti (2013) a 5,9 nati ogni mille abitanti (2023). Da oltre un ventennio il numero dei decessi supera il numero delle nascite (saldo naturale negativo); inoltre, nonostante il numero di coloro che decidono di risiedere in Piemonte sia sempre stato maggiore del numero di coloro che decidono di stabilirsi altrove (saldo migratorio positivo) dal 2014 il saldo migratorio non è più in grado di compensare il saldo naturale negativo con l’effetto di una progressiva riduzione e invecchiamento della popolazione. Nel 2023 – si legge ancora – ogni 100 residenti in Piemonte: 12 hanno meno di 15 anni, 62 hanno una età compresa tra i 15-64 anni, e 26 hanno più di 64 anni".



E la popolazione della Cn2? Abbiamo visto che la media di chi abita nei 75 comuni che ne fanno parte è mediamente più giovane di quella piemontese, ma negli ultimi dieci anni si è anche ridotta meno, calando dell’1,5%. "Il tasso di natalità – si legge nell’abstract dello studio – è passato da 8,8 nati ogni 1.000 abitanti (nel 2013) a 6,6 ogni mille abitanti, in termini assoluti nel 2023 si sono osservate 1.119 nascite. Come per l’intera regione da oltre un ventennio il saldo naturale risulta negativo; mentre il saldo migratorio seppur sempre positivo, dal 2015 non riesce a compensare il saldo naturale negativo. Nel 2023 ogni 100 residenti nei comuni della ASL CN2: circa 12 hanno meno di 15 anni, circa 63 hanno un’età compresa fra 15 e 64 anni, circa 25 hanno più di 64 anni".