Fossano: sul sito istituzionale il calendario e le informazioni generali sulla raccolta rifiuti 2026 gestita da Csea

È disponibile da ieri, sul sito ufficiale del Comune di Fossano, il calendario della raccolta rifiuti (scaricabile o stampabile), che contiene le informazioni sia per il conferimento dell’immondizia e del materiale adeguato negli appositi cassonetti, sia per il servizio del porta a porta nelle rispettive zone urbane ed extraurbane.

Il servizio è fornito come d’abitudine dal Consorzio Csea (Consorzio servizi ecologia e ambiente).

Per reperire le informazioni si può accedere nella sezione del sito del Comune “novità”, “Calendari raccolta rifiuti anno 2026” e cliccando la sezione “Ulteriori informazioni del servizio della raccolta rifiuti”.

In quest’ultimo spazio sono illustrate tutte le modalità per il corretto smaltimento del vetro, della carta (nei cassonetti bianchi per la raccolta stradale e nel paper box di colore bianco per la raccolta porta a porta secondo il calendario dei servizi del Comune di Fossano) e della plastica (invece nei contenitori di colore giallo per la raccolta stradale, mentre nel sacco di colore giallo per il porta a porta).

Poi sono ancora illustrate le modalità per lo smaltimento dell’organico (nei contenitori marroni per la raccolta stradale), il verde (nella raccolta stradale e porta a porta nei contenitori verdi o marroni) e gli ingombranti (da smaltire all’isola ecologica di via Salmour o prenotando un servizio domiciliare gratuito).

Per sapere i giorni di ritiro dei rifiuti porta a porta e la modalità del ritiro dei rifiuti domestici su prenotazione è possibile consultare lo stesso sito comunale.

Di regola quest’ultima modalità avviene due giorni alla settimana per i residenti del concentrico urbano (zone 1-2-3) e una volta alla settimana per i residenti nelle frazioni (zone 4- 5-6-7-8). Si depositano i rifiuti in prossimità del numero civico di residenza o nelle vicinanze consentite solo nel rispetto degli orari previsti, cioè dopo le 22 della sera precedente ed entro le 6 del giorno di raccolta, nel rispetto del decoro della città.

Sono inoltre attivi i distributori automatici per la fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata, in particolare per l’indifferenziato, la plastica e l’organico. I distributori sono attivi 24 ore su 24 e quindi sempre accessibili per i cittadini e le imprese. Questi sono posizionati nel centro storico e precisamente in piazza XXVII marzo 1861; nella zona bassa della città (piazza Dompè, sotto la tettoia, a fianco del ex mercato “Localmente” e nella zona alta in Cascina Sacerdote – via Oriana Fallaci.

Per ritirare invece i cestelli per l'organico e contenitori per la carta (paper-box) è indispensabile recarsi agli uffici tecnici del Comune di Fossano - via Ponto 2, al piano terra. Gli orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle ore 12.30. È anche possibile inviare una mail ad ambiente@comune.fossano.cn.it.

Riportiamo infine gli orari dell’isola ecologica di via Salmour. Lunedì, mercoledì e sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Martedì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 17. Domenica dalle 9 alle 12.