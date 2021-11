Mercoledì Veg: Roselle di mele e cannella

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, la proposta di questa settimana è Roselle di mele e cannella.

Il connubio tra mele e cannella è un salto nella calda atmosfera dell’autunno. Provatelo con le ROSELLE DI MELE E CANNELLA, uno snack pratico e stragoloso che unisce la carica aromatica di questa spezia alla dolcezza delle nostre mele, sfruttando una presentazione di grande effetto che lega al piacere del palato anche quello degli occhi!

Ingredienti per le rose:

• 2 mele gialle Opal bio

• succo di limone q.b

• 450 cl d’acqua

• 2 cucchiai di zucchero

• cannella, zucchero di canna, zucchero a velo q.b.

Ingredienti per la pasta sfoglia:

• 300 g di farina di frumento tipo 0

• 150 ml di acqua

• 40 ml di olio extravergine d’oliva

• Sale q.b.

Preparazione

• Lavate le mele senza levare la buccia e tagliatele a fettine sottilissime. Per non farle annerire, mettetele in un pentolino con l’acqua e il succo di limone, quindi mescolate.

• Successivamente aggiungete lo zucchero e un po’ di cannella. Mettete il pentolino sul fornello per 10 minuti e lasciate ammorbidire il tutto. Quindi spegnete il fuoco e fate raffreddare.



• Prendete la pasta sfoglia e tagliate delle strisce larghe 4-5 cm. Lungo tutto il bordo (sul lato corto) della striscia di pasta sfoglia adagiate le fettine di mele, facendole fuoriuscire, poi chiudete l’altra estremità della striscia su se stessa in modo che le fette di mela siano tra due lembi di pasta sfoglia. Arrotolate le strisce così da ottenere delle piccole rose.

• Rivestite dei pirottini per cupcakes e adagiatevi le rose di mele di pasta sfoglia. Spolverate la superficie delle rose mettete con lo zucchero di canna grezzo e pizzico cannella a piacere.

• Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. Una volta sfornate, lasciatele raffreddare e spolverizzate con zucchero a velo.

N.B: le roselle di mele sono perfette da servire anche a fine pasto. Per impreziosire la portata, potete accompagnarle con una pallina di gelato alla crema o alla vaniglia.