Orario prolungato per la funicolare di Mondovì in occasione di "Cuneo Provincia Futura"

Orario prolungato per la funicolare di Mondovì in occasione degli spettacoli di video-mapping che fino al 21 novembre coinvolgono la Torre civica del Belvedere, nell’ambito della rassegna “Cuneo Provincia Futura”.

L'amministrazione di Mondovì, in collaborazione con Bus Company e la Fondazione CRC ha deciso di prolungare estendere le corse per agevolare l’utenza che in questo periodo sta usufruendo numerosa degli spettacoli, utilizzando il comodo collegamento tra Breo e Piazza.