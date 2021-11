Alba, grande attesa per il concerto inaugurale dell’Ensemble musicale Romeo Paglia

Buone nuove da Alba. Sabato 20 novembre, alle ore 21, la chiesa di San Giuseppe ospiterà il concerto d’apertura della stagione concertistica 2021-22 dell’Ensemble Romeo Paglia della Fondazione Culturale San Giuseppe.

La direzione artistica è affidata al maestro Paolo Paglia, un professionista non comune, internazionale, un artista. Proprio così: colui che abbiamo sempre visto in teatro a dirigere orchestre musicali delle più famose ed autorevoli, con 1500 concerti all’attivo, già direttore artistico dell’Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.

Non mancheranno le guest star: l’Ensemble, formato da dieci archi, diretti dal Maestro Paglia, si esibirà con la collaborazione solistica della sassofonista di fama internazionale Emma Pigato e del Coro Lalaguys in veste cameristica.

Gli organizzatori fanno sapere che il programma, estremamente vario, spazierà dalla musica romantica ed emozionale del compositore inglese Sir Edward Elgar del quale verranno eseguiti Elegy op.58, Nimrod e la splendida Serenata per archi op.20, a due composizioni edite da Armelin di Padova del maestro Paolo Paglia, che grazie alla sassofonista veneziana Pigato sono state eseguite sia in Italia che all’estero. Si tratta di Antiphones Blues, un omaggio del Maestro a Duke Ellington e un suadente Notturno per sassofono, contralto e archi.