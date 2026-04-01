In arrivo un nuovo spettacolo con i "Commedianti niellesi"

Venerdì 10 e domenica 12 aprile alle 21, sul palco della Sala Polivalente di Niella Tanaro (area sportiva di Via Lesegno 1) i Commedianti Niellesi ritorneranno in scena con il loro ultimo ed inedito lavoro “Monsù Knock mèdich-La forsa dla medicin-a” commedia in tre atti di Jules Romain con adattamento in dialetto piemontese e regia di Mario Rossetti.

Si tratta di una commedia divertente dove un dottore ha per motto “…creare la paura e proporsi come salvatore con il Metodo per raggiungere il Potere…..” in contrapposto con un altro dottore ove la tranquillità era il suo motto.

La commedia avrà come interpreti Mario Barra, Mario Paolino, Cristina Basso, Marina Maia, Rinuccia Pensa, Irene Occelli e Manuello Carla con l’assistenza tecnica a luci e suoni di Marco Bertoglio e del figlio Nicolò ideatore delle grafiche della compagnia e superbo fotografo.

Si ringrazia il ancora comune di Niella Tanaro per la disponibilità della Sala polivalente, Adriano Ricofi per le riprese cinematografiche, Luciana Acheronte per le fotografie, Claudia Ferrero per la pubblicità e Romilda Manuello per la sartoria e tutti quanti hanno collaborato a far sì che la commedia avesse vita.

I nostri spettacoli proseguiranno, per ora, il 18 aprile a Sinio, il 6 maggio a Mondovì a casa della Crica del Burgat, il 17 maggio a Dronero (qui sarà in scena per l’ultima volta “La Locandèra”), il 31 maggio a Camerana ed il 16 agosto a farigliano frazione Naviante; attualmente sono in corso richieste per nuovi spettacoli per cui vi terremo aggiornati.

PER INFO E PRENOTAZIONI: Ferrero Claudia - 3312986821