Ceva, Seconda Classe chiude la stagione 2025/2026 del Teatro Marenco

Sta per calare il sipario sulla stagione 2025/2026 del Teatro Marenco di Ceva.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 21, si terrà infatti l’ultima serata del cartellone. Controcanto Collettivo chiude la stagione con Seconda Classe, uno spettacolo corale dove i protagonisti assoluti sono i temi dell’inclusione e della fragilità sociale.

La compagnia romana porta sul palco una pièce dove il lusso, la ricchezza e l’esclusività incontrano, letteralmente, il loro controcanto: la marginalità. Che alcuni abbiano tanto e altri pochissimo o anche niente è un paradosso nel quale viviamo immersi al punto che saremmo pronti ad allibirci di una sua possibile scomparsa. Questa secolare abitudine all’ingiustizia ha fatto sì che allo sforzo di sradicarla si sia preferito il tentativo di abitarla e, possibilmente, cavalcarla, ciascuno secondo i propri mezzi, gradini e possibilità. In quest’ottica, la desiderabilità di un bene non è legata solo alla sua natura, estetica o utilità, ma al desiderio e alla garanzia che quel bene resti privilegio di pochi, e l’allargamento ad altri della possibilità di goderne va a detrimento della sua desiderabilità. Il privilegio, insomma, per restare tale, deve essere “esclusivo” – ovvero escludente – e pertanto riservato a pochi. La prima classe esiste in funzione della seconda e senza la seconda non avrebbe un parametro per la propria ricchezza, perché il vero contenuto della ricchezza sembra essere prima di tutto la certezza – e l’inspiegabile sollievo che ne deriva – che altri abbiano meno. È così che, attraverso le arti performative, si raccontano le ingiustizie. Il treno come metafora di chi ha tutto, un po’ meno di tutto e quasi niente, proprio come i “vagoni” sui quali viaggiamo nella nostra quotidianità.

Lo spettacolo è inserito sia nel progetto Playtime, rivolto al pubblico delle scuole, che nel cartellone di Teatro No Limits, garantendo una piena accessibilità per spettatori con disabilità sensoriali attraverso l’audiodescrizione in diretta.

I biglietti sono acquistabili presso il sito vivaticket.it oppure al botteghino del Teatro poco prima dello spettacolo.