Alba, inaugura la mostra "Grace under pressure"

La mostra "Grace under pressure", curata dall'architetto Alessandra Morra, nasce da un periodo di studio e riflessione sulla valenza intellettuale degli scrittori e traduttori del territorio di Langhe e Roero: Cesare Pavese e Beppe Fenoglio.

L’inaugurazione è il 12 aprile, alle ore 18, nel Coro della Chiesa della Maddalena, via Vittorio Emanuele II, 19 Alba.

La mostra, patrocinata dal Comune di Alba e promossa dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, resterà aperta dal 12 aprile al 10 maggio, il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 18. Ingresso libero e gratuito.

Grazie ai traduttori, la letteratura Americana arriva in Italia e porta con se un vento di cambiamento.

Centrale è la figura di Fernanda Pivano, traduttrice per Einaudi dell'Antologia di Spoon River e dell'opera di Hemingway. Fu lei a promuovere e valorizzare in Italia gli scrittori della Beat Generation, oltre a pubblicare il primo articolo su Bob Dylan. Le sue traduzioni ispirarono Fabrizio De André, che lei stessa proclamò come poeta del ‘900 italiano, dopo la rinuncia a esserlo di Pier Paolo Pasolini.

Attraverso le immagini dell'Archivio Pivano e di Ettore Sottsass, presenti nel libro di Fernanda Pivano e Guido Harari "The beat goes on", il pubblico avrà inoltre la possibilità di comprendere quanto la fotografia abbia potuto rendere iconica la figura di un traduttore.

Il titolo “Grace under pressure” evoca una indimenticabile citazione di Ernest Hemingway riguardante la grazia: “Grazia è il tocco di chi è pieno di ciò che manca e che non può mancare. E si rivela supremamente nella difficoltà. Nel dolore. Nell’imminenza della fine.” Questa frase ci ricollega a tutta la poetica di Cesare Pavese.