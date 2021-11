Trasferirsi e vivere a Gozo - Guida al trasloco

Le ragioni che ci possono spingere a trasferirci su una splendida isola del Mediterraneo sono tante, prima tra tutte il fatto che vogliamo migliorare la qualità della nostra vita. Ma come dobbiamo muoverci?

Finora abbiamo sognato, adesso invece cerchiamo di capire dove vogliamo andare, qual è il nostro budget e quanto costa la vita che stiamo sognando. Per esempio, possiamo dare un’occhiata alle case in vendita a Gozo, oppure ai servizi che offre il territorio maltese, o ancora ai servizi finanziari di cui avremo bisogno. Insomma, allacciamo le cinture perché siamo in partenza per Gozo!

Quanto costa vivere a Gozo?

La risposta è semplice: costa poco. Con i classici 1.000€ al mese possiamo garantirci un buon livello di vita, dimenticando l’affanno di bollette e scadenze, conti da pagare e rincari sempre più onerosi che siamo abituati a subire in Italia e in gran parte d’Europa. Una delle caratteristiche dell’isola di Gozo, è proprio l’assenza di sorprese fiscali, le imposte sono eque e la burocrazia è molto semplice.

Trasloco a Gozo in una nuova casa.

Senza andare a cercare appartamenti di lusso, il costo medio per un affitto di un trilocale non supera i 650€ al mese. Certo, esistono anche ville da sogno affacciate sul mare, ma se ci accontentiamo di una villetta di quattro stanze, possiamo anche permetterci un piccolo mutuo e acquistarla.

Vivere a Gozo: prezzi di vita quotidiana.

I servizi principali a Gozo funzionano alla grande. La sanità pubblica è molto efficiente e soprattutto gratuita, le infrastrutture sono nuove, la rete di trasporto pubblica locale conta una parco mezzi moderno che riesce a servire ogni angolo dell’isola a un costo del biglietto sicuramente inferiore rispetto a quello delle grandi città italiane. Stessa cosa per quanto riguarda il servizio taxi: niente a che vedere con il tassametro impazzito a cui siamo abituati. Senza contare che i collegamenti con l’Italia sono molto ben organizzati, sia via mare che dall’aeroporto della vicina malta.

La sicurezza a Gozo.

Gozo è un’isola molto, molto tranquilla. Possiamo percorrerla a piedi a notte fonda senza dover aver paura di niente e di nessuno. La delinquenza praticamente non esiste, le Forze dell’Ordine sono efficienti ed è rinomata la loro disponibilità e gentilezza nei confronti dei visitatori, nuovi cittadini o turisti.

La scuola maltese.

Essendo un isola con un forte retaggio culturale anglosassone, anche il sistema scolastico nazionale segue il modello britannico: scuola dell’obbligo fino ai 16 anni e corsi prescolastici non obbligatori ma molto seguiti, per i bambini fino a 5 anni - un po’ come la scuola dell’infanzia da noi, con la differenza che a Gozo i corsi prescolastici sono pubblici e gratuiti. Dopo la scuola dell’obbligo, invece, agli studenti è consentito scegliere tra un percorso accademico per prepararsi all’università, oppure una scuola professionale che li aiuterà nell’inserimento all’interno del mondo del lavoro. In ogni caso, l’anno accademico standard va da ottobre a metà luglio.

La sanità pubblica a Gozo.

Il sistema sanitario di Gozo fa riferimento a quello nazionale maltese, ed è storicamente molto efficiente: fin dalla prima guerra mondiale, infatti, la sanità maltese si è distinta a livello internazionale per la sua qualità. Non è un caso, allora, che in una recente classifica che ha preso in esame i sistemi sanitari nazionali di tutto il mondo, quello maltese si sia classificato al quinto posto. Molti studenti, infatti, scelgono la facoltà di medicina dell’università maltese per il loro futuro.

Se la sanità in queste isole meravigliose è molto efficiente, un altro aspetto importante è dato dal fatto che sia completamente gratuita per tutti i residenti, così come, quindi, per tutti gli stranieri che prendono la residenza nell’isola. I cittadini, infatti, sono coperti su una grande varietà di servizi, da quelli ospedalieri a quelli specialistici, e anche servizi di riabilitazione e farmacologi in base al reddito.

L’isola di Gozo.

Vediamo adesso qualche informazione generale: Gozo è come un paese di medie dimensioni, conta 30 mila abitanti e vive per lo più di turismo, che rappresenta circa la metà del PIL dell’isola. Non è un caso che molti turisti scelgano questo luogo meraviglioso per le loro vacanze: i fondali marini infatti sono tra i più apprezzati fra gli appassionati, ma anche le spiagge non hanno niente da invidiare alle più rinomate località del Mediterraneo. All’interno dell’isola spicca il paesaggio ricco di vegetazione, ottimo per le escursioni, con numerosi siti storici dove sorgono templi e siti di interesse culturale. Gozo infatti è sempre stata, fin dall’antichità, un importante scalo strategico per numerosi popoli, dai Fenici ai Romani, che da qui esportavano stoffe, sale, olio e miele.

Il cuore pulsante dell’isola è la città di Victoria, molto caratteristica e centro nevralgico di quasi tutte le attività, ma al tempo stesso pacifica e rilassante cittadina protetta da una fortificazione risalente all’epoca Romana. Tra le tante attrazioni dell’isola, i ristoranti tipici offrono una varietà gastronomica unica nel suo genere, perché frutto dell’intreccio di varie culture, dal nord Europa all’Africa, passando per il Medio Oriente, che nel corso dei secoli hanno solcato questi mari. Non è un caso, allora, che l’isola di Gozo stia vivendo una fortissima ascesa economica, frutto delle scelte degli investitori stranieri che negli ultimi anni hanno deciso di trasferirsi o di investire in questi luoghi.

Se abbiamo scelto di trasferirci e vivere a Gozo, incontreremo tanti stranieri che, come noi, hanno fatto una scelta di vita coraggiosa e della quale non si sono sicuramente pentiti. Provare per credere.