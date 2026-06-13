Nutkao Govone: la Fai Cisl conquista tre delegati su sei alle consultazioni per il rinnovo Rsu

Vicinanza ai problemi dei dipendenti, concretezza e una strategia comunicativa del tutto rinnovata, semplice e chiara. Si è sviluppata su questi tre binari l’azione della Fai Cisl Cuneo in occasione delle elezioni Rsu svoltesi presso lo stabilimento Nutkao di Govone nei giorni 3, 4 e 5 giugno, consultazione che ha fatto registrare risultati decisamente positivi per la sigla sindacale. La federazione che si occupa di tutelare i lavoratori del comparto alimentare e dell’agricoltura ha infatti raccolto 87 voti totali su 170 conquistando tre delegati Rsu sui sei disponibili, all'interno di una consultazione in cui l’affluenza ha sfiorato il 70%.

I tre rappresentanti eletti per la Fai Cisl sono il riconfermato Alessandro Masia, risultato il candidato più votato in assoluto con 34 preferenze personali, affiancato dalle due novità Goce Stoimenovski e Ionut Cosmin Pasan.

"Il risultato conseguito in Nutkao ci riempie di gioia e orgoglio, poiché migliora da 69 a 87 preferenze il già ottimo dato ottenuto nelle elezioni precedenti" dichiara Alessandro Borello, componente di segreteria Fai Cisl Cuneo che segue da anni la realtà aziendale. "In un momento storico dominato da timori e incertezza verso il futuro, i lavoratori Nutkao hanno voluto premiare una proposta basata su concretezza, competenza e realismo".

A fargli eco è Antonio Bastardi, segretario generale della Fai Cisl Cuneo: "Un sentito ringraziamento dalla segreteria a tutti i candidati e le candidate, un augurio di buon lavoro alle Rsu riconfermate, oltre a un caloroso benvenuto ai delegati neo eletti. Un risultato di questo genere ci assegna una grande responsabilità, che cercheremo di onorare nel migliore dei modi: saremo sempre al fianco delle lavoratrici e lavoratori Nutkao, per ogni esigenza e necessità, consapevoli che la buona contrattazione, svolta con responsabilità, porta risultati importanti per tutte e tutti".