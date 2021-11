Nelle Valli Maira e Stura i primi "manager dei Sistemi montani" di tutta Italia

Cristiana Oggero e Stefano Melchio, rispettivamente dipendente dell'Unione montana valle Maira e collaboratore dell’Unione montana Valle Stura, sono 2 fra i primi 32 manager dei Sistemi montani in tutta Italia.

Il titolo è stato assegnato il 25 settembre scorso a Torino, presso la SAA – School of Management di Torino - a conclusione del primo “Master Executive sulla gestione delle Aree Montane e delle Aree Interne”.

Il Master, organizzato da SAA in collaborazione con Uncem - Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani, e gestito dal COREP, strutturato su 11 moduli per un totale di 120 ore, ha formato nuovi professionisti che potranno operare come figura di “Manager del Sistema Montano” ad ampio raggio, in ambito pubblico e privato oltre che del terzo settore.

I nuovi manager potranno implementare, potenziare e gestire strategie atte alla vivibilità e attrattività del sistema montano e delle aree interne, svolgendo un ruolo di attori dello sviluppo sostenibile della destinazione “montagna”.

Le prime impressioni dei manager sono queste: “È stato un corso intenso ed estremamente interessante, che ci ha dato la possibilità di analizzare la montagna a 360° e da diversi punti di vista; si è infatti parlato di sistemi socio-economici e territoriali, data management, geologia e tutela paesaggistico-ambientale, sociologia, storia, cultura, infrastrutture, governo e pianificazione del territorio, politiche territoriali, modelli di business, management della “destinazione”, distretti commerciali, ma anche di turismo, con un focus sul marketing e sulla promozione in questo ambito, di sostenibilità, progettualità e fundraising.

Nostro sarà il compito di integrare le nuove competenze con quelle già acquisite negli anni (Cristiana è urbanista, esperta di politiche territoriali, pianificazione e fundraising; Stefano è dottore in geologia, guida naturalistica e, da anni, si occupa di sviluppo turistico) per poterle mettere al servizio dei territori montani, con una nuova consapevolezza e nuove capacità”.