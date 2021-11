La Protezione civile di Corneliano d'Alba Odv si prepara per il 2022

Nel 2021 è stata corposa l'operatività di volontariato dell'associazione di Protezione civile di Corneliano d'Alba Odv. Tra le occupazioni svolte e che verranno riproposte in futuro ci sono: i servizi nei centri vaccinali di (Sommariva Perno, Fossano, Aca Alba e Canale); il controllo del distanziamento fisico durante le funzioni religiose e davanti alle scuole elementari e medie; i servizi svolti nel corso dei mercatini di Natale a Govone; la pulizia del territorio; l'attenzione all'ecologia; la raccolta dei tappi in collaborazione con l'associazione Ampelos per i progetti intrapresi nelle aree più bisognose dell'Africa.



L'associazione si prepara per il 2022 e tra le iniziative di solidarietà in programma a cui sarà importante partecipare segnaliamo il concerto di Chorus 2000 "Ossigeno per Kinangop" fissato a sabato 11 dicembre 2021 alle ore 20,30 presso il salone polifunzionale in piazza san Pietro 17 a Piobesi d'Alba.

L'evento ad ingresso gratuito con offerta libera è destinato alla raccolta fondi con l'obiettivo di reperire una macchina medicale di ossigenazione capace di fornire 450 litri di ossigeno al minuto per l'ospedale di North Kinangop in Kenya, luogo in cui, da molti anni, il Professor Bruno Frea, membro dell'associazione, opera con attività di volontariato.



Per coloro che non avranno la possibilità di partecipare alla serata canora, ma comunque intenzionati a dare il loro contributo, sarà possibile effettuare un bonifico bancario indicando nella causale "Ossigeno per Kinangop" sul conto corrente dell'Associazione di Protezione civile di Corneliano d'Alba ODV al numero di Iban IT52W0853046220000330108139 (se effettuata con bonifico bancario, previa contatto con l'associazione, la donazione è detraibile al 35%).



Una novità per il 2022 sarà il bellissimo calendario dell'associazione. Per chi lo desidera, lo potrà ritirare con offerta libera nelle bancarelle natalizie.



Nell'augurare un sereno Natale e festività a tutta la popolazione, il presidente dell'associazione di Protezione civile di Corneliano d'Alba Odv Claudio Isnardi commenta "Come auspicio per un anno proficuo è nostra intenzione primaria continuare i corsi di aggiornamento di formazione dei volontari, necessari per una preparazione costante a tutela di tutti".