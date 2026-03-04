Referendum Giustizia: ad Alba un incontro pubblico per informare i cittadini

Si terrà giovedì 5 marzo alle ore 20.30 ad Alba un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. L'iniziativa, promossa dalla Sezione ANPI Alba-Bra e dal Comitato GiustodireNo, si svolgerà presso la Sala Riolfo, nel Cortile della Maddalena in via Vittorio Emanuele II n°19.

L'obiettivo della serata è offrire ai cittadini un'occasione di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma e sulle ragioni del referendum.

Interverranno Michele Cauda, presidente della Sezione ANPI, Giulia Bertolino, giudice e rappresentante del Comitato GiustodireNo, e Giorgio Scagliola, avvocato del foro di Alba. A moderare il dibattito sarà Paolo Tonini Bossi del Comitato di Sezione ANPI.

Al termine degli interventi è previsto un momento di confronto aperto al pubblico.

L'ingresso è libero.