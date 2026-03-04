Lavori sulla rete elettrica ad Alba: martedì 10 marzo interruzione in località Altavilla e Serre

E-Distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica per lavori sugli impianti nella giornata di martedì 10 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 18.

L'intervento interesserà diverse zone del territorio comunale: in località Altavilla i numeri civici dal 15 al 17, 17b, 23, 27, 57, dal 57bis al 59, dal 59bis al 61, 61bis, 65, 77 e gli edifici senza numero civico, oltre ai civici 14, dal 14bis al 18, dal 58 al 60, dal 60bis al 62. L'interruzione riguarderà inoltre strada Bricco Capre (edifici senza numero civico) e località Serre ai civici 3, 4 e 4bis.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo motivo Enel invita i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare l'app gratuita di E-Distribuzione. Per segnalare un guasto è attivo il Numero Verde 803.500.