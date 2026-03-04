A Roddino la presentazione di Thérèse: sabato 14 marzo in biblioteca l’incontro con l’autrice Donatella Travet

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17, presso la Biblioteca comunale nella “Casa Colorata”, si terrà la presentazione del libro Thérèse di Donatella Travet. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Daniela Scavino. L’ingresso è libero.

L’incontro sarà l’occasione per scoprire un romanzo che intreccia memoria familiare, storia e formazione personale. Pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo, Thérèse si presenta come un romanzo storico che segue il percorso della protagonista, nata tra le montagne piemontesi nel 1914, nel suo desiderio di emancipazione, tra i campi di Barge, l’esperienza da maestra a Luserna San Giovanni e poi la Francia, sullo sfondo del fascismo, della guerra e delle grandi trasformazioni del Novecento. La casa editrice lo definisce una vicenda femminile e familiare capace di attraversare “le grandi vicende del Novecento”, mettendo al centro il coraggio delle donne e la forza di guardare avanti.

Donatella Travet, nata a Pinerolo nel 1967, è laureata in Lettere Moderne all’Università di Torino, ha lavorato in diversi Comuni della provincia torinese e ha collaborato con la Sovrintendenza Archivistica del Piemonte. Oggi vive ad Alba e insegna Lettere in una scuola media della città. Thérèse è il suo esordio letterario, un’opera che, come riportato dalla scheda editoriale, nasce dai racconti della nonna e intreccia storia e fantasia tra Piemonte, Francia e Savoia.

Proprio il legame con la memoria familiare è uno degli elementi più significativi del libro: l’autrice ha raccontato di aver attinto al patrimonio di ricordi della nonna paterna, trasformando storie, frammenti e aneddoti ascoltati fin dall’infanzia in una narrazione che tiene insieme verità e immaginazione.

La presentazione di sabato 14 marzo rappresenta dunque non soltanto un invito alla lettura, ma anche un momento di incontro con una scrittura che restituisce voce a una figura femminile intensa e, insieme, a un pezzo di storia del secolo scorso.

La cittadinanza è invitata a partecipare.