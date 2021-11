Bra riscopre il valore del gioco analogico grazie all'Ordine della Rocca

Riscoprire il bello della condivisione e del gioco tra giovani e adulti.

Questo l'obiettivo che si prefigge l'associazione "L’Ordine della Rocca" di Bra che, sabato 20 novembre, presso la Biblioteca Civica Giovanni Arpino propone "Mettiamoci in gioco! Giochi da tavolo per tutti": un'iniziativa promossa dalle biblioteche di tutto il mondo per mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco per tutte le fasce di utenza, dai bambini agli anziani.

All'organizzazione dell'evento hanno partecipato le associazioni "Respiro" di Belvedere Langhe e "L’Ordine della Rocca", che abbiamo contattato per conoscere meglio questa realtà cittadina.

"Siamo un ente senza scopo di lucro che fornisce un luogo di ritrovo per giovani adulti per svagarsi e accrescere le proprie conoscenze." - spiega il presidente Mattia Bellunato - "Il nostro obbiettivo è infatti promuovere il gioco e la divulgazione, far conoscere alla gente comune il significato di sedersi attorno ad un tavolo, in un’epoca in cui questo è sempre più raro. Ci ritroviamo tutti i venerdì dalle 20.30 fino alle 24 nel piazzale Valfrè di Bonzo 2, e proponiamo tutti i tipi di giochi analogici, non solo quelli da tavolo. Puntiamo su titoli stimolanti, oltre quelli tradizionali, che portino un valore aggiunto, come imparare in modo indiretto tante nozioni, saper accettare la sconfitta o la possibilità di interagire con altri. Ma anche l’opportunità di vedere lo studio sul cartaceo come un impegno divertente e non gravoso, al fine di imparare bene le regole e non fare brutta figura".

"Il mercato ludico oggi è in forte espansione, ma il rischio, per chi non è esperto, è di perdersi tra le mille offerte, senza capire quale sia il gioco più adatto per sé", aggiunge Bellunato - "Lo scopo delle associazioni come la nostra dunque è anche quello di fornire un orientamento nell’ampia scelta".

L’evento di sabato (previsto alle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18) fa parte dell’International Games Day, iniziativa di respiro internazionale, che propone attività di gruppo per valorizzare il luogo della biblioteca.

"Un luogo che si sta riducendo sempre di più a semplice archivio, quando dovrebbe essere anche spazio di coesione sociale." - conclude Bellunato -"L'evento, alla sua la terza edizione, dopo lo stop forzato dell’anno scorso, a cui partecipiamo come ospiti a Bra, fornendo giochi da tavolo, classici e moderni, conosciuti e non.

Potete trovare tutte le informazioni sull’associazione visitando la pagina Facebook https://www.facebook.com/ordinedellaroccadibra/, o scrivendo alla mail lordinedellarocca@gmail.com.