"Nati per Leggere", due appuntamenti alla Biblioteca di Corneliano d'Alba

La lettura come strumento di crescita, scoperta e legame: la Biblioteca Civica "O. Scarzello", in collaborazione con l'Associazione Pensionati e Anziani di Corneliano d'Alba A.P.S., annuncia due nuovi appuntamenti del ciclo "Nati per Leggere", dedicati ai bambini della fascia 0-6 anni.

Gli incontri, pensati per avvicinare i più piccoli al magico mondo dei libri attraverso la voce di lettrici esperte, si terranno nel mese di marzo: sabato 14 con letture a cura di Giulia Garabello e sabato 28 con Giorgia Barile. Entrambi gli appuntamenti sono in programma dalle ore 16 alle ore 17.

Il progetto si inserisce nel solco dell'iniziativa nazionale "Nati per Leggere", che sottolinea come la lettura condivisa nei primi anni di vita sia fondamentale per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Come recita l'invito della Biblioteca: "Leggere offre possibilità!".

L'invito è esteso a tutta la popolazione, con un occhio di riguardo per le bambine, i bambini e le loro famiglie. Partecipare a questi incontri rappresenta un'occasione preziosa per trascorrere del tempo di qualità insieme e per scoprire i servizi offerti dalla biblioteca locale.