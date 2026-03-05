Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba: tra la memoria contadina e il mito di Fantozzi, due serate da non perdere

Vi ricordiamo che il calendario dei "Laboratori Permanenti di resistenza" della Fondazione E. di Mirafiore (via Alba n°15 a Serralunga d’Alba) si arricchisce di due appuntamenti, per i quali sono aperte le prenotazioni.

Si tratta di due incontri di segno diverso, ma entrambi profondamente radicati nell’immaginario e nella memoria collettiva.

Venerdì 27 marzo con “La cucina del Putagé” Luciano Bertello – affiancato dal fotografo Sergio Ardissone e da alcuni ristoratori che ancora oggi utilizzano la storica cucina economica – riporta al centro della scena uno degli oggetti-simbolo della cultura contadina piemontese: il putagé, focolare domestico e cuore delle case di un tempo, raccontato come emblema antropologico, affettivo e gastronomico di un mondo che resiste.

Venerdì 17 aprile sarà invece la volta di “Fantozzi!!! Un mito italiano”, serata dedicata alla maschera tragicomica creata da Paolo Villaggio: attraverso il libro e la mostra curati da Guido Andrea Pautasso e Luca Bochicchio, e con la proiezione di spezzoni iconici, il ragioniere più celebre del nostro immaginario verrà riletto come antieroe capace di raccontare, tra ironia feroce e malinconia, le fragilità e le contraddizioni dell’Italia contemporanea.