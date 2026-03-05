 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 05 marzo 2026, 17:15

Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba: tra la memoria contadina e il mito di Fantozzi, due serate da non perdere

A marzo il racconto del putagè con Luciano Bertello, ad aprile l'antieroe di Villaggio riletto tra ironia e malinconia. Prenotazioni aperte

Uno degli appuntamenti passati dei &quot;Laboratori permanenti di resistenza&quot; alla Fondazione Mirafiore

Uno degli appuntamenti passati dei "Laboratori permanenti di resistenza" alla Fondazione Mirafiore

Vi ricordiamo che il calendario dei "Laboratori Permanenti di resistenza" della Fondazione E. di Mirafiore (via Alba n°15 a Serralunga d’Alba) si arricchisce di due appuntamenti, per i quali sono aperte le prenotazioni.

Si tratta di due incontri di segno diverso, ma entrambi profondamente radicati nell’immaginario e nella memoria collettiva.

Venerdì 27 marzo con “La cucina del Putagé” Luciano Bertello – affiancato dal fotografo Sergio Ardissone e da alcuni ristoratori che ancora oggi utilizzano la storica cucina economica – riporta al centro della scena uno degli oggetti-simbolo della cultura contadina piemontese: il putagé, focolare domestico e cuore delle case di un tempo, raccontato come emblema antropologico, affettivo e gastronomico di un mondo che resiste.

Venerdì 17 aprile sarà invece la volta di “Fantozzi!!! Un mito italiano”, serata dedicata alla maschera tragicomica creata da Paolo Villaggio: attraverso il libro e la mostra curati da Guido Andrea Pautasso e Luca Bochicchio, e con la proiezione di spezzoni iconici, il ragioniere più celebre del nostro immaginario verrà riletto come antieroe capace di raccontare, tra ironia feroce e malinconia, le fragilità e le contraddizioni dell’Italia contemporanea.

L’ingresso agli appuntamenti della Fondazione Mirafiore è libero su prenotazione dal sito fondazionemirafiore.it

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium