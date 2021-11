Si inaugura a Saliceto la "Casa della Salute": fornirà ai paesi servizi efficienti ed aggiornati

Sabato 20 novembre, alle ore 10, verrà inaugurata la "Casa della Salute" di Saliceto.

Il progetto è stato realizzato dall’Associazione di volontariato Don Salvatico di Saliceto, in stretta collaborazione con l’Asl Cn1 di Cuneo e l’Amministrazione comunale di Saliceto.

La struttura ha lo scopo di offrire agli abitanti del paese e dei Comuni limitrofi un centro dedicato all’assistenza ed alla cura di base della persona in modo che anche i paesi piccoli e decentrati possano disporre di servizi efficienti ed aggiornati.

Una parte dei locali viene gestita direttamente dall’Asl Cn1 con il servizio infermieristico. L’altra parte è costituita da due studi medici in cui operano i quattro medici di base presenti sul territorio.

Le prestazioni offerte attualmente comprendono: il servizio infermieristico per le cure domiciliari, le medicazioni, i prelievi, ed il ritiro dei referti degli esami clinici e il servizio ambulatoriale dei medici di base, con quattro medici distribuiti su due studi.

Sono inoltre disponibili due liberi professionisti: un fisioterapista e osteopata ed un nutrizionista e dietista che prestano la loro opera su richiesta.

Una volta superata l’emergenza della pandemia Covid, qualora se ne verifichi la necessità, verrà ripristinato il servizio di assistenza sociale di Ceva ed il consultorio pediatrico.

La “Casa della Salute” è situata in piazza San Lorenzo 1, a Saliceto, presso la sede dell’associazione ed occupa tutto il piano rialzato (circa 190 metri quadrati) dell’edificio noto come l’asilo storico di Saliceto.

Tutti i locali sono stati completamente ristrutturati e sono così organizzati: due ambulatori dell’Asl, un ufficio per le pratiche amministrative, un locale magazzino dell’Asl che serve anche per il transito dei disabili e delle barelle, due ambulatori dei medici di base e di altri operatori sanitari, due corridoi che fungono da sala di attesa sia per gli ambulatori medici che per i servizi dell’ASL, i locale per i servizi igienici: uno per le femmine ed i disabili, uno per i maschi ed uno per gli operatori dell’Asl che serve anche da spogliatoio, un’entrata con possibilità di sosta ed una rampa posizionata nel cortiletto esterno che dà accesso, tramite il locale magazzino Asl, a tutti i locali interni.

Il Comune di Saliceto ha già provveduto alla sistemazione della piazza San Lorenzo e si occuperà anche della gestione parcheggi nella piazza stessa e nelle aree adiacenti e dello sgombero della neve durante i periodi invernali.

I costi per la realizzazione dell’opera ammontano complessivamente a 80 mila euro, e sono stati così finanziati: 20 mila euro dalla Fondazione CRC di Cuneo, 20 mila dalla Fondazione CRT di Torino, 500 dal Comune di Saliceto, 39.500 dall'Associazione Don Salvatico.