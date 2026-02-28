Giornata Mondiale contro il Papilloma Virus: le iniziative delle ASL cuneesi

Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus molto diffuso e contagioso che si trasmette principalmente per via sessuale e che può causare diverse patologie, tra cui lesioni precancerose e tumori. La giornata ha l'obiettivo di diffondere informazioni sulla trasmissione e i rischi per la salute, promuovere la vaccinazione e incoraggiare lo screening.

I rischi per la salute

Tra le malattie benigne ci sono verruche genitali e la papillomatosi respiratoria ricorrente, che può causare difficoltà a respirare o parlare. Tra le patologie maligne si segnalano tumori a:

collo dell’utero

genitali maschili e femminili

bocca

gola

HPV e tumore del collo dell'utero

La correlazione tra HPV e tumore della cervice uterina è estremamente forte: il 93% dei casi di carcinoma cervicale è causato da un'infezione persistente da Papillomavirus umano (HPV). Se il virus non viene eliminato, può rimanere nell’organismo per anni e causare lesioni precancerose. Senza trattamento, le lesioni precancerose possono evolversi in carcinoma invasivo della cervice uterina nel giro di 10-15 anni.

Nel 2022 si sono registrati circa 660.000 nuovi casi di carcinoma cervicale nel mondo, con 350.000 decessi. Si tratta del quarto tumore maligno per incidenza e mortalità tra le donne. A livello globale, l’HPV è responsabile del 4,5% di tutti i tumori e dell’8,6% tra le donne. [Fonte dati: AIOM - I Numeri del cancro 2025].

La prevenzione

Le misure di prevenzione sono:

il vaccino, altamente efficace se somministrato prima dell’inizio dell’attività sessuale

lo screening attraverso pap test e HPV-test, per individuare precocemente eventuali lesioni

La vaccinazione in Piemonte

La vaccinazione è gratuita per:

ragazze e ragazzi nell'undicesimo anno di vita

uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso

soggetti con infezione da HIV

donne con lesioni della cervice uterina di grado CIN2 o superiore

tutte le donne nate dal 1993 in poi

tutti gli uomini nati a partire dal 2006

Anche se non si rientra in queste categorie, è possibile ricevere la vaccinazione a prezzo di costo, rivolgendoti al Servizio Vaccinale della propria ASL.

La copertura vaccinale

I dati di copertura vaccinale evidenziano un trend in continuo miglioramento: se a fine 2024, infatti, la media della copertura vaccinale nelle ragazze nate tra il 2009 e il 2011 è stata del 74,7% (rispetto a una media nazionale del 67,7%), a fine 2025 si è passati al 77,9% (in attesa del dato nazionale).

Le iniziative sul territorio della provincia di Cuneo

ASL CN1

4 marzo, open day per la vaccinazione HPV rivolta a tutti i nati prima del 2014 che non abbiano completato la vaccinazione in precedenza

(https://www.aslcn1.it/fileadmin/user_upload/Documenti-Immagini_News/HPV_4_marzo.pdf)

ASL CN2

5 marzo, open day di vaccinazione con accesso libero

(https://www.aslcn2.it/open-day-hpv-papillomavirus/)