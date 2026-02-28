Giornata Mondiale contro il Papilloma Virus: le iniziative delle ASL cuneesi

Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus molto diffuso e contagioso che si trasmette principalmente per via sessuale e che può causare diverse patologie, tra cui lesioni precancerose e tumori. La giornata ha l'obiettivo di diffondere informazioni sulla trasmissione e i rischi per la salute, promuovere la vaccinazione e incoraggiare lo screening.
I rischi per la salute
Tra le malattie benigne ci sono verruche genitali e la papillomatosi respiratoria ricorrente, che può causare difficoltà a respirare o parlare. Tra le patologie maligne si segnalano tumori a:
collo dell’utero
genitali maschili e femminili
bocca
gola
HPV e tumore del collo dell'utero
La correlazione tra HPV e tumore della cervice uterina è estremamente forte: il 93% dei casi di carcinoma cervicale è causato da un'infezione persistente da Papillomavirus umano (HPV). Se il virus non viene eliminato, può rimanere nell’organismo per anni e causare lesioni precancerose. Senza trattamento, le lesioni precancerose possono evolversi in carcinoma invasivo della cervice uterina nel giro di 10-15 anni.
Nel 2022 si sono registrati circa 660.000 nuovi casi di carcinoma cervicale nel mondo, con 350.000 decessi. Si tratta del quarto tumore maligno per incidenza e mortalità tra le donne. A livello globale, l’HPV è responsabile del 4,5% di tutti i tumori e dell’8,6% tra le donne. [Fonte dati: AIOM - I Numeri del cancro 2025].
La prevenzione
Le misure di prevenzione sono:
il vaccino, altamente efficace se somministrato prima dell’inizio dell’attività sessuale
lo screening attraverso pap test e HPV-test, per individuare precocemente eventuali lesioni
La vaccinazione in Piemonte
La vaccinazione è gratuita per:
ragazze e ragazzi nell'undicesimo anno di vita
uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso
soggetti con infezione da HIV
donne con lesioni della cervice uterina di grado CIN2 o superiore
tutte le donne nate dal 1993 in poi
tutti gli uomini nati a partire dal 2006
Anche se non si rientra in queste categorie, è possibile ricevere la vaccinazione a prezzo di costo, rivolgendoti al Servizio Vaccinale della propria ASL.
La copertura vaccinale
I dati di copertura vaccinale evidenziano un trend in continuo miglioramento: se a fine 2024, infatti, la media della copertura vaccinale nelle ragazze nate tra il 2009 e il 2011 è stata del 74,7% (rispetto a una media nazionale del 67,7%), a fine 2025 si è passati al 77,9% (in attesa del dato nazionale).
Le iniziative sul territorio della provincia di Cuneo
ASL CN1
4 marzo, open day per la vaccinazione HPV rivolta a tutti i nati prima del 2014 che non abbiano completato la vaccinazione in precedenza
(https://www.aslcn1.it/fileadmin/user_upload/Documenti-Immagini_News/HPV_4_marzo.pdf)
ASL CN2
5 marzo, open day di vaccinazione con accesso libero