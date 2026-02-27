L’Asl Cn2 rafforza l’impegno per prevenire il sovrappeso e sensibilizzare a una corretta alimentazione fino dalla prima infanzia

Il 4 marzo ricorre il “World Obesity Day”, la giornata mondiale rivolta alla sensibilizzazione sull’obesità e il sovrappeso.

L’obesità rappresenta oggi uno dei principali problemi di salute a livello mondiale ed è una condizione ormai universalmente riconosciuta come fattore di rischio per le principali malattie croniche. La sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento, andando a costituire una vera e propria emergenza. Purtroppo questo problema di salute coinvolge anche i bambini e gli adolescenti, con importanti ripercussioni sulla loro salute presente e futura.

È per questo motivo che, in occasione di questa importante giornata, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), in collaborazione con le strutture di Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL CN2, ha recentemente attivato un ciclo di incontri informativi rivolti a futuri genitori e neo genitori, dedicati ai temi della sana alimentazione in gravidanza e dell’alimentazione complementare del bambino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita fin dai primi 1.000 giorni, nella consapevolezza che una nutrizione adeguata rappresenti uno dei pilastri fondamentali per la salute della mamma e del bambino. Gli incontri, a cadenza bimestrale e ad accesso gratuito, sono condotti da dietisti e medici del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, professionisti qualificati che accompagnano le famiglie con competenza e attenzione, offrendo informazioni aggiornate e basate su solide evidenze scientifiche.

L’appuntamento dedicato all’alimentazione in gravidanza, dal titolo “Maternità e Nutrizione”, si svolge in presenza presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (2 marzo e 4 maggio – ore 17.00-18.30). L’incontro si propone di fornire alle future mamme indicazioni pratiche per seguire un’alimentazione equilibrata e sicura durante tutto il percorso della gravidanza, affrontando temi quali il corretto fabbisogno nutrizionale, la prevenzione dei rischi alimentari, la gestione di eventuali disturbi comuni e l’importanza di uno stile di vita complessivamente salutare.

Il corso sull’alimentazione complementare (che un tempo veniva chiamata “svezzamento”), rivolto ai neo genitori, si tiene invece in modalità online (11 marzo e 22 aprile – ore 14.30-16.00), per favorire una più ampia partecipazione. Anche in questo caso, dietisti e medici guidano le famiglie con informazioni chiare e scientificamente validate, offrendo suggerimenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza e serenità l’introduzione dei cibi solidi nell’alimentazione dei propri figli. Particolare attenzione viene dedicata ai tempi e alle modalità corrette di somministrazione degli alimenti, alla varietà della dieta e alla costruzione di sane abitudini alimentari fin dai primi anni di vita.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di confronto diretto con professionisti del settore e uno spazio dedicato alle domande e ai dubbi più frequenti, in un momento delicato e fondamentale per la crescita della famiglia.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite i sottostanti link, il QR code presente sulle locandine oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: sian@aslcn2.it

INCONTRI IN PROGRAMMA E LINK DI ISCRIZIONE

Alimentazione in gravidanza (2 marzo e 4 maggio – ore 17.00-18.30 – Ospedale Ferrero di Verduno)

https://docs.google.com/forms/d/1cmY0sjDjlJKIBErt8FINJgcJWhvBe2naCUS8rX2tPak/edit

Alimentazione complementare : (11 marzo e 22 aprile – ore 14.30-16.00 – online)