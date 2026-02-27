“Salute e Genere: studiare le differenze per curare meglio”: incontro divulgativo mercoledì 11 marzo all'ospedale di Verduno

Presso l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno avrà luogo mercoledì 11 marzo, a partire dalle 17.30, un incontro divulgativo sulla medicina genere-specifica dal titolo “Salute e Genere: studiare le differenze per curare meglio”.

L’appuntamento è rivolto alla cittadinanza, agli operatori sanitari e a tutti gli interessati alla tematica.

Frutto della collaborazione di Associazione Commercianti Albesi, ASL CN2 e Gruppo Terziario Donna Alba, l’evento sarà l’occasione per approfondire come le differenze biologiche, socio-economiche e culturali incidano sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’approccio genere-specifico nella prevenzione e nella cura.

Una crescente mole di dati epidemiologici, clinici e sperimentali indica l’esistenza di differenze rilevanti nell’insorgenza, nella progressione e nelle manifestazioni cliniche delle malattie che colpiscono uomini e donne, nella risposta e negli eventi avversi associati ai trattamenti terapeutici.

Un tema delicato e universale, del quale parleranno medici specialisti in forza presso la struttura ospedaliera e l’Azienda Sanitaria, con focus su ricerca sanitaria, salute e lavoro, aspetti clinici, farmacologia.

L’incontro sarà ad ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione, che potrà avvenire compilando il form al link https://shorturl.at/61JRL oppure contattando la Segreteria generale ACA ai seguenti recapiti: tel. 0173/226611 - email segreteria@acaweb.it

I temi e i relatori dell’incontro

Introduzione alla medicina genere-specifica

(Dott.ssa Annamaria Gianti, Direttore Distretto di Bra, ASL CN2)

Ricerca sanitaria inclusiva per l'equità di genere

(Dott. Carlo Di Pietrantonj, Epidemiologia, Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione, ASL CN2)

Salute e lavoro al femminile nel terzo settore: rischi, tutele e prospettive della medicina di genere

(Dott.ssa Anna Familiari, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ASL CN2)

Aspetti clinici della medicina genere-specifica: cardiopatie, diagnosi del cancro del colon-retto, osteoporosi e disturbi alimentari

(Dott.ssa Elena Nicola, Medicina Interna, ASL CN2)

Farmacologia di genere: una pillola non vale per tutti

(Dott.ssa Arianna Dal Canton, Farmacia Ospedaliera, ASL CN2).

A margine degli interventi è previsto un question time per dare la possibilità al pubblico di porre domande ai relatori.

Dott. Luca Burroni, Direttore sanitario ASL CN2:

«La medicina genere-specifica rappresenta oggi una delle evoluzioni più rilevanti nel modo di interpretare la sanità moderna, perché integra le differenze di genere nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura. Contrariamente alla ricerca tradizionale, in cui la casistica valutava solo la tipologia delle patologie, le evidenze scientifiche più autorevoli e recenti dimostrano come un approccio sensibile al genere migliori l’appropriatezza e la personalizzazione terapeutica, e che investire in ricerca inclusiva significhi garantire maggiore equità e qualità delle cure. Come ASL CN2 siamo molto attenti a promuovere la conoscenza di questi temi e di farlo in collaborazione con realtà di rilievo del territorio e del terzo settore come Terziario Donna e ACA, con le quali condividiamo questo impegno per una sanità di precisione, attenta ai bisogni reali delle persone».

Chiara Paglieri, vice presidente ACA e presidente Gruppo Terziario Donna Alba:

«Quest’anno, in occasione della Festa della Donna, il Gruppo Terziario Donna Alba ha organizzato un evento divulgativo e informativo su una delle tematiche che stanno assumendo sempre più importanza in ambito sanitario, vale a dire la medicina di genere. L’appuntamento dell’11 marzo sarà un momento informativo aperto a tutta la cittadinanza, creato in collaborazione con l’ASL CN2, che vedrà quali relatori alcuni medici specializzati in questo nuovo approccio sanitario.

Come infatti dimostrato scientificamente, una medicina che parte anche dagli aspetti delle differenze di genere è una medicina più precisa, più efficace e più vicina a ogni singolo individuo. E di questa consapevolezza anche noi imprenditrici del Terziario Donna Alba ci vogliamo fare portavoce, contribuendo a diffondere al pubblico più vasto possibile questo messaggio importantissimo per la salute di tutti».