Buche tra Bagnolo Piemonte e Bibiana: decine di auto riportano danni

La pioggia battente di ieri ha generato diverse buche sulla Provinciale 157, nel tratto tra Villaretto di Bagnolo Piemonte e Bibiana.

Ieri sera numerose auto hanno riportato danni ai cerchi e alle gomme, perché l’acqua che si riversava sulla strada non le rendeva visibili. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Le lamentele sono finite anche in Comune a Bibiana, come spiega il sindaco Fabio Rossetto: “Quella strada è di proprietà della Città metropolitana di Torino (Cmt) ed è ammalorata da diverso tempo. Da anni il Comune chiede un intervento per risistemarla, perché le palate d’asfalto durano poche ore”.

Stamattina gli operatori della Città metropolitana erano al lavoro e hanno tappato con asfalto a freddo: “Se le condizioni climatiche lo permetteranno, verranno fatte anche asfaltature a caldo nei prossimi giorni” comunicano dal settore Viabilità della Cmt.

Intanto il sindaco Rossetto ricorda agli automobilisti che possono fare denuncia contro la proprietà della strada e recuperare un indennizzo per i danni subiti alle loro auto.