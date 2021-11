A Montà una panchina gialla per parlare di endometriosi

Una Endopank (panchina per dire "no" all'endometriosi) verrà inaugurata, 21 alle ore 10,30, in corso De Gasperi a Montà. L'arredo urbano di colore giallo con targa verrà benedetto dal parroco don Paolo. A seguire un rinfresco per i partecipanti.

La panchina è stata voluta fortemente dal Comune in collaborazione con il gruppo Aib e le associazioni Api di Carta e La voce di una è la voce di tutti Odv, per portare l'attenzione su questa patologia cronica dell'utero. L’endometriosi è una patologia ginecologica che può condizionare in negativo la qualità della vita di una donna. È una malattia legata al funzionamento dell’attività ovarica e in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne in età fertile.