Casse di risparmio: Beppe Ghisolfi confermato consigliere dell'Istituto mondiale WSBI

Il banchiere internazionale Beppe Ghisolfi è stato riconfermato questo mercoledì pomeriggio nella carica di Consigliere di amministrazione dell'istituto mondiale delle Casse di risparmio, in sigla anglosassone WSBI, World saving banks Institute.

La deliberazione plenaria è stata assunta a Parigi in occasione dell'assemblea del Gruppo Mondiale.

In virtù del rinnovo di tale nomina, il professor Ghisolfi rappresenterà l'Italia nel consiglio di amministrazione dell'istituto WSBI, alla cui Presidenza è stato rieletto lo Spagnolo Isidro Fainé .

Beppe Ghisolfi, che parallelamente è Tesoriere e Vicepresidente del Gruppo Europeo delle Casse di risparmio (in sigla, ESBG), è pertanto al proprio secondo mandato nell’Istituto mondiale.

L'Istituzione raggruppa 6.000 tra istituti, associazioni ed enti bancari - distribuiti tra tutti i Continenti - che contano oltre un miliardo di risparmiatori e consumatori per un totale di 15.000 miliardi di dollari di patrimonio raccolto e amministrato.

Il WSBI e lo ESBG, con sede a Bruxelles, sono diretti da Chris de Noose, a cui da gennaio subentrerà in veste di direttore generale Peter Simon. In quanto Associazioni rappresentative a carattere esponenziale, prendono parte alle consultazioni che si svolgono presso le Istituzioni politiche e tecniche titolari della potestà normativa e regolatrice in materia finanziaria, bancaria e creditizia.