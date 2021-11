Grande partecipazione al concorso internazionale “Un Poster per la Pace” con il Lions Club Cuneo

“Siamo tutti connessi” è la tematica proposta per la trentaquattresima edizione del concorso internazionale Un poster per la Pace. La titolazione del concorso individua come focus un valore e una prassi davvero fondamentali per l’esercizio della convivenza civile e democratica, incentrata sulla solidarietà, sul pluralismo e sul rispetto incondizionato dell’Uomo nella sua dignità e nei suoi diritti. Tutto questo chiama in causa quella provvida intelaiatura connettiva che cementa i rapporti interindividuali nel contesto del demos planetario. Si tratta di una realtà e di una necessità che sussistono nei fatti, ancorché non sempre considerare e rispettate.

Le iniziative, le riflessioni e le attività pedagogicamente rivolte al conseguimento di simili traguardi sono molteplici e tutte altamente meritorie. Su questa lunghezza d’onda si collocano il codice etico e gli scopi del Lionismo, che, sin dalla sua fondazione, ha sempre operato e continua a operare in tale direzione. Secondo modalità specifiche, mirate e coniugate nei modi e nei tempi della sua vocazione al servizio. Tra le tante iniziative, emerge il concorso “Un Poster per la Pace”, rivolto agli studenti delle Scuole medie inferiori, giunto alla sua trentaquattresima edizione, che ha richiesto ai concorrenti di esprimersi, a livello grafico-pittorico, sulla pace nell’ottica del “Siamo tutti connessi”.

Il Lions Club Cuneo ha sponsorizzato e attivato il concorso a livello cittadino. Hanno aderito all’iniziativa cinque Scuole: gli Istituti Comprensivi di via Sobrero, di Corso Soleri, di Viale Angeli, di Borgo San Giuseppe e l’Istituto “Mons. Andrea Fiore”. Ben 360 i concorrenti, segno evidente che l’argomento ha suscitato un particolare interesse, ovviamente alimentato dalle stimolazioni didattiche delle insegnanti di Arte e Immagine.

La Commissione giudicatrice, composta da quattro soci Lions, nelle persone di Franco Civallero, Mariella Castelli, Michele Girardo e Giuseppe Sarà, nonché da un membro esterno, il pittore Piero Ramero, si è riunita e trasferita nelle Scuole sopra richiamate (nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid) giovedì 11 novembre 2021, nel corso della mattinata e del pomeriggio, per valutare gli elaborati.

La giuria ha analizzato accuratamente, attraverso un meticoloso accertamento del valore artistico, contenutistico ed espressivo, tutti i disegni, apprezzando l’impegno degli autori e i loro pregevoli poster. Molto interessante la personalizzazione e la “curvatura interpretativa” con cui l’argomento è stato sviluppato e tradotto in termini pittorici. Da una parte, con riferimenti alla realtà concreta e tecnologica della contemporaneità; dall’altra, con esemplificazioni e accostamenti simbolici davvero funzionali alla rappresentazione del “siamo tutti connessi”. Da sottolineare poi, come hanno riferito alcuni docenti, la preziosa opportunità, venutasi a determinare attraverso la presentazione della tematica concorsuale, per avviare un dialogo educativo sulla multiculturalità, l’amicizia, la solidarietà e la convivialità delle differenze.

Si sono classificati in prima posizione, a fronte di una particolare valenza in termini di contenuto, originalità e tecnica pittorica dei rispettivi disegni, gli allievi qui appresso indicati.

-FRANCESCO AIMERI, classe 2^ B (Istituto “Mons. Andrea Fiore)

-VITTORIA CAFFA, classe 2^ M (I. C. Viale Angeli – S.M. “Massimo D’Azeglio”)

-FABIO DE GIORGIS, classe 2^ H (I. C. Corso Soleri - plesso di San Rocco Castagnaretta)

-GIULIA GIORDANENGO, classe 1^ E (I. C. Borgo San Giuseppe – plesso di Castelletto Stura)

-ELENA LOVERA, classe 2^ B (I. C. “Leonardo Da Vinci”)

I loro poster vengono inviati al Distretto per la successiva fase selettiva del Concorso.

Sono premiati, a livello di ogni Istituto, i primi tre classificati, con un buono acquisto per materiale didattico.

Il concorso “Un Poster per la Pace”, rivolto agli alunni della Scuola Media di I grado e il Premio di Eloquenza di prossima attivazione e riservato agli studenti delle Scuole superiori cittadine costituiscono un’eloquente testimonianza della preziosa collaborazione tra il Lions Club Cuneo e la realtà scolastica locale. Collaborazione sinergicamente indirizzata alla formazione etica, sociale e culturale dei giovani.