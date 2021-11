Il presidente del Coni Piemonte visita la piscina di Mondovì: "Esempio virtuoso"

Continua a riscuotere consensi la rinnovata piscina di Mondovì che presto riaprirà le sue porte ai cittadini e non solo.

Un impianto pensato per tutto il comprensorio monregalese, con speciali scontistiche e agevolazioni per gli studenti e in particolare per il liceo sportivo.

"Sono stato davvero felice di poter visitare l'impianto natatorio di Mondovì: è un esempio virtuoso di come andrebbero fatte le cose" - queste le parole di Stefano Mossino, presidente di CONI Piemonte, che ieri, venerdì 18 novembre, ha visitato la rinnovata piscina comunale di Mondovì, su invito dell'assessore allo Sport, Luca Robaldo.

Un intervento di circa 2,5 milioni di euro, effettuato dalla Fantino Costruzioni srl di Cuneo, che interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, che ora è composto da travature in legno lamellare, con conseguente efficientamento energetico, adeguamento degli spogliatoi e delle vasche. A gestire il l'impianto sarà la società ASteMa di Acqui Terme.