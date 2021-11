A Mondovì chiude per tre giorni locale dove si ballava senza autorizzazioni

Nella notte tra il 19 e il 20 novembre, a seguito di alcuni episodi di danneggiamento e disturbo del riposo delle persone verificatisi recentemente nel quartiere Breo della città, i Carabinieri di Mondovì hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, riscontrando effettivamente diversi illeciti sanzionati sia amministrativamente che penalmente.

Nel corso del servizio sono state eseguite diverse perquisizioni, identificate un centinaio di persone, alcune delle quali sanzionate per ubriachezza molesta ed è stata disposta la chiusura per tre giorni di un locale pubblico molto frequentato, dove sono state riscontrate attività di ballo non autorizzate e gravi irregolarità in materia di prevenzione del contagio da Covid-19. A seguito dei controlli stradali, sono stati invece sanzionati diversi automobilisti, tra cui due denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Analoghi controlli verranno ripetuti nel prossimo fine settimana.