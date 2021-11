Per cause in via di accertamento, due auto si sono scontrate questa mattina, sabato 20 novembre, sulla provinciale 422 a Madonna dell'Olmo di Cuneo.

Il sinistro si è verificato all'altezza della Comunità Cenacolo, dopo il vivaio Roagna.

La strada, al momento (ore 8, ndr), è ancora bloccata.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e l'emergenza sanitaria.