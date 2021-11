Fossano in lutto: è scomparsa Stella Gramaglia, dipendente comunale

Un nuovo lutto ha sconvolto, nella giornata di ieri (sabato 20 novembre), la comunità di Fossano dopo la scomparsa di Edgardo Toti: si è infatti spenta Stella Gramaglia, dipendente comunale nell'ufficio manifestazioni.

Ben conosciuta nella comunità - non solo come parte della macchina comunale ma anche come grande appassionata di pesca dilettantistica - , il suo profilo Facebook è stato inondato di messaggi di cordoglio, ricordi e attestazioni di stima e amicizia.

Tra queste, anche quella del sindaco Dario Tallone che - ricordando anche la scomparsa di Toti - ha commentato: "Poco fa è stato raggiunto in Paradiso da Stella Gramaglia, dipendente dell'ufficio manifestazione distaccata ai servizi sociali durante l'emergenza epidemiologica: oggi perdiamo una grande donna, sempre pronta a mettersi a disposizione del prossimo e dell'amministrazione".