A Villanova Mondovì 500 chili di caldarroste preparate dagli Alpini in occasione di BEE

Sono stati circa 500 i chili di castagne che gli Alpini del gruppo Villanova Mondovì hanno preparato in occasione dell'ottava edizione di BEE, fiera dei formaggi di montagna.

Le penne nere, per tutta la giornata di ieri, domenica 21 novembre, hanno allietato e riscaldato i visitatori con caldarroste e vin brulé in piazza della Rimembranza, dove in contemporanea, si è svolta la rassegna ovicaprina, cui erano presenti anche gli allevatori di alpaca della Valle Maira.

Un gradito ritorno per la fiera, annullata lo scorso anno a causa del covid, e per tutte le pro loco e i produttori che hanno ravvivato le vie del paese.