Barge, cordoglio per Maddalena Paire, vedova Galfrè

È mancata all’ospedale di Savigliano, alla veneranda età di 94 anni, Maddalena Paire, vedova dell’imprenditore Mario Galfrè dell’omonima ditta di antipasti piemontesi che ha sede e Barge e sorella dell’ex senatore liberale di Bagnolo Piemonte Giacomo Paire, deceduto nel 1996.

Lo annunciano Luisa e Maurizio con Carla, Federico e Alberto con Michela e i piccoli Ludovica e Martino, cognate e tutta la vasta parentela.

I funerali della donna, molto conosciuta sia a Barge che a Bagnolo, si svolgeranno lunedì 2 febbraio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Barge.

Il rosario questa sera, domenica 1° febbraio, alle 19 sempre in parrocchia.

Per volontà della defunta e dei familiari non fiori ma offerte alla Caritas parrocchiale.