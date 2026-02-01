 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 febbraio 2026, 10:14

Barge, cordoglio per Maddalena Paire, vedova Galfrè

Mancata a 94 anni all’ospedale di Savigliano, era la sorella dell’ex senatore Giacomo Paire e moglie dell’imprenditore dell’omonima ditta di antipasti mancato nel 2012. I funerali lunedì alle 15,30 nella parrocchia di Barge

Maddalena Paire, vedova Galfrè, aveva 94 anni

Maddalena Paire, vedova Galfrè, aveva 94 anni

È mancata all’ospedale di   Savigliano, alla veneranda età di 94 anni, Maddalena Paire, vedova dell’imprenditore Mario Galfrè dell’omonima ditta di antipasti piemontesi che ha sede e Barge e sorella dell’ex senatore liberale di Bagnolo Piemonte Giacomo Paire, deceduto nel 1996.

Lo annunciano Luisa e Maurizio con Carla, Federico e Alberto con Michela e i piccoli Ludovica  e Martino, cognate e tutta la vasta parentela.

I funerali della donna, molto conosciuta sia a Barge che a Bagnolo, si svolgeranno lunedì 2 febbraio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Barge.

Il rosario questa sera, domenica 1° febbraio, alle 19 sempre in parrocchia.

Per volontà della defunta e dei familiari non fiori ma offerte alla Caritas parrocchiale.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium