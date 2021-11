Anche Garessio ha la sua panchina rossa contro la violenza sulle donne

E' stata inaugurata questa mattina, mercoledì 24 novembre, sul lungo Tanaro Cornelio Fazio nei pressi delle scuole Medie di Garessio, la panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne.

L'iniziativa, promossa dalla FNP Cisl di Cuneo, è partita lo scorso settembre da contrada Mondovì, nel cuore del capoluogo che conta giù 23 panchine rosse.

Il progetto prevede che i comuni della provincia mettano a disposizione una panchina già presente nelle loro città, da dipingere di rosso, perché diventi un simbolo della battaglia contro la violenza di genere, non solo fisica, ma anche verbale e psicologica.

“Una panchina al mese, perché un giorno solo non basta” - questo lo slogan del Coordinamento di genere dei Fnp Cisl Cuneo per sensibilizzare tutti sulla violenza di genere che deve essere combattuta e vinta, non solo il 25 novembre, ma ogni giorno.

Nel corso dell'inaugurazione, a cui hanno partecipato anche alcuni studenti e insegnanti, Paola Carrara, assessore del comune di Garessio, ha ricordato a tutti e in particolare ai giovani l'importanza di combattere tutti i tipi di violenza, non solo quella fisica ma anche quella psicologica che spesso è innescata dal mondo dei social e lascia ferite profonde.

L'iniziativa è stata arricchita dall'esibizione delle ragazze della della scuola "Doppie punte" di Ceva.