Cerchiamo per Speranza una super adozione del cuore

Si cerca una super adozione del cuore – l’appello viene rilanciato dall’associazione "Amici dei mici di Savigliano". Lei è una bellissima, dolcissima e giovanissima gattina. "Tanto bella, quanto sfortunata. È stata salvata più di un mese fa da un bravo Operatore Ecologico che l'aveva notata cercare cibo vicino ai bidoni della spazzatura. Aveva capito che non camminava bene, gli altri gatti non la lasciavano mangiare ciò che si poteva trovare nei bidoni... aveva cioè compreso che necessitava di aiuto".

La gatta è stata ricoverata. La diagnosi di fratture, dovute a precedenti incidenti sul territorio, non ha lasciato alternativa all'amputazione della zampa.

L’intervento è riuscito con successo una decina di giorni fa.

"Non è una zampa in meno che le impedirà di vivere bene la sua vita, chiaramente in casa - continua a presidente del sodalizio di volontari Enrica Piano- Il problema maggiore è una leggera incontinenza dovuta a problemi neurologici conseguenti ai traumi subiti. Ci sono margini di eventuale miglioramento, sicuramente non c'è la certezza assoluta".

Per questo si lancia l’appello, perchè la gattina trovi famiglia.

"Nell'attesa cercheremmo stallo per Speranza, che ha passato ormai due mesi in una gabbia e avrebbe tanta voglia di uscire. Vogliamo darle un aiuto?".

La gattina è adottabile solamente in parte del Piemonte con pre e post affido. Scrivere su WhatsApp al 379- 1491728.