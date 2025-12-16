Podcast Academy, vince Giulia Boccaccio: racconterà Pavese e Arpino in audio

Conclusa la seconda edizione della Podcast Academy "Ascoltare la letteratura", il progetto promosso da CRC Innova e Fondazione Cesare Pavese in collaborazione con la New Media Academy di Chora & Will finalizzato a sperimentare nuovi linguaggi per la divulgazione culturale.

Giulia Boccaccio, di San Mauro Torinese, Innovation Consultant in Fondazione Piemonte Innova, è la vincitrice di questa seconda edizione, dedicata ai due romanzi totali di Cesare Pavese e Giovanni Arpino - "La luna e i falò" e "L'ombra delle colline" -: il suo progetto di podcast si intitola "Ripeness is all".

Nei prossimi mesi questa proposta verrà sviluppata come quarta stagione del podcast Era sempre festa, serie ideata da Fondazione Cesare Pavese e CRC Innova in collaborazione con Chora Media per raccontare l'opera di Cesare Pavese attraverso lo sguardo di lettori d'eccezione dal mondo della letteratura, della musica e dello spettacolo nelle prime due stagioni, e, a partire dalla terza, dalla prospettiva dei giovani aspiranti podcaster selezionati dall'academy. La quarta stagione verrà presentata al pubblico in occasione del Pavese Festival 2026, che si svolgerà a Santo Stefano Belbo dal 22 al 28 giugno prossimi.

La proposta vincitrice è stata scelta tra le dieci sviluppate durante i tre giorni di laboratorio – dedicati ad approfondire il processo che permette di trasformare la letteratura scritta in un'opera audio – che si sono svolti dall'11 al 13 settembre 2025 a Santo Stefano Belbo, paese natale di Cesare Pavese e sede della Fondazione Cesare Pavese: ognuno dei partecipanti, provenienti da tutta Italia, è stato accompagnato dai professionisti della New Media Academy di Chora & Will (Francesca Berardi, Ilaria Orrù, Luca Micheli e Andrea De Cesco) nello sviluppo del trailer sonorizzato del loro pilota.

Alla premiazione, che si è svolta il 12 dicembre al Rondò dei Talenti di Cuneo, sono intervenuti Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova, Gianluca Verlingieri, Consigliere Generale di Fondazione CRC, Pierluigi Vaccaneo, direttore di Fondazione Cesare Pavese e l'autrice di Chora Media Ilaria Orrù.

"La podcast Academy offre alle giovani generazioni un'occasione inedita di formazione e approfondimento, affiancati da Fondazione Cesare Pavese e dai professionisti di Chora Media, e permette di realizzare un prodotto culturale innovativo, che guida alla scoperta di autori fondamentali della cultura novecentesca e profondamente radicati nel nostro territorio. Un'iniziativa di grande valore che sposa appieno la mission di CRC Innova", commenta Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova.

"Il progetto Ascoltare la letteratura è il nuovo spazio di innovazione che la Fondazione Cesare Pavese e CRC Innova con Chora Media stanno sperimentando al fine di trovare un nuovo linguaggio per raccontare la letteratura del '900. L'ascolto occupa gran parte delle nostre giornate: costruire una narrazione che dall'opera di grandi scrittori proponga nuova partecipazione è la sfida che un ente culturale deve cogliere e proporre. Con il progetto di Giulia Boccaccio vogliamo trovare un punto di unione tra le due esperienze letterarie di Pavese e Arpino attraversando le loro opere più importanti e cercando i loro personaggi più rappresentativi nelle nostre quotidiane esperienze di vita", aggiunge Pierluigi Vaccaneo, direttore di Fondazione Cesare Pavese.

