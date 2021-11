A Mondovì scatta il conto alla rovescia per il Natale con Mondovicino e "La Funicolare" [FOTO]

Manca un mese al Natale, a Mondovì tutto è pronto per accogliere al meglio le feste.

In programma un ricco calendario di eventi ed attività nel parco commerciale di Mondovicino e per le vie del centro storico da Piazza a Breo.

Fanno squadra Mondovicino e i commercianti dell'associazione "La Funicolare" per promuovere al meglio la città e offrire a cittadini e visitatori la migliore esperienza possibile.

Questa mattina, venerdì 26 novembre, in anteprima sono state presentante le attrazioni del parco commerciale che si trova accanto all'uscita dell'autostrada Torino-Savona: il trenino delle feste, la slitta di Babbo Natale, la sua casa, la ruota panoramica, la giostra antico carosello. Tutte fruibili gratuitamente.

Le soprese non sono finite perché presto aprirà anche il mercato degli Elfi, con venticinque espositori accolti nelle tipiche casette di legno.

Lo spirito delle feste si accenderà poi con la Grande Parata di Babbo Natale e della Befana, con oltre trenta animatori in maschera che sfileranno per le vie del parco commerciale: dall’orsetto Candito e la gang degli elfi al mastro Inverno, lo Yule e gli Spiriti del Natale, da Cappuccetto Rosso ed il lupo buono di Natale alla dolce Clara e il Principe Schiaccianoci sino a Christiams live music e il Leone giramondo. Abiti sartoriali, curati nel minimo dettaglio dalla direzione artistica di Valentina Moretto per stimolare la fantasia con personaggi provenienti dal Regno di Ghiaccio e da Hogwarts

"Un momento di ripartenza che coinvolgerà non solo l'area outlet ma anche la galleria commerciale e l'Ipercoop" - ha spiegato Giacomo Caramelli - "Un Natale che vede la collaborazione con il Comune e con l'associazione La Funicolare e i commercianti del centro storico con l'obiettivo di regalare a monregalesi e turisti un'esperienza corale".

"Porto il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione" - ha dichiarato la consigliera Maria Cristina Gasco - "Oggi si presentano una serie di eventi natalizi che sono un unicum per la nostra città, e che uniscono in un ideale fil rouge Mondovicino con Mondovì-centro. Due realtà capaci di fare sinergia, in grado di creare insieme quel polo attrattivo capace di dare nuova linfa e prospettiva allo sviluppo economico, commerciale e produttivo del nostro territorio. Una strada da percorre insieme in un’ottica di collaborazione reciproca. Grazie dunque a tutti e buone feste!".

"È un piacere essere qui a rappresentare il mondo del commercio e vedere la collaborazione con Mondovicino." - ha aggiunto Mattia Germone, presidente de "La funicolare" - "Per la prima volta proponiamo il "Natale a Mondovì": un segnale importante per attirare quel pubblico, soprattutto quello da fuori città. In programma nel centro storico ci saranno tanti eventi che sveleremo a breve: accensione luminarie natalizie, la pista di pattinaggio e non solo. Dal prossimo weekend si accenderanno anche le luci del mapping sui palazzi di Piazza e le vie si coloreranno con di rosso con la Babbo run, speriamo di avere risposte positive, senza dimenticare il covid: tutto verrà realizzato in sicurezza".

Sabato 27 novembre verranno accese le luminarie a Breo, in giornata prenderà vita anche la pista di pattinaggio (piazza Cesare Battisti), verrà aperta la Casetta di Babbo Natale (Piandellavalle) e si potrà effettuare il tour sul ‘Trenino Lillipuziano’ per le vie del centro. Maggiori dettagli sul programma a breve.

IL PROGRAMMA

LA SLITTA DI BABBO NATALE

Location: Mondovicino Shopping Center & Retail Park, Piazza Cerea

Il divertente mini ottovolante per grandi e piccini.

Orari apertura:

Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Orario: 15.00 - 19.00 nei giorni feriali; 11.00 - 20.00 nei giorni prefestivi e festivi

Chiuso: 25 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022

LA RUOTA PANORAMICA

Location: Mondovicino Outlet Village, Piazza G. Jemina

La meravigliosa Ruota Panoramica darà il benvenuto ai visitatori con alcuni caratteristici personaggi in costume che inviteranno le famiglie ad un romantico tour dall’alto.

Orari apertura:

Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Orario: 15.00 - 19.00 nei giorni feriali; 11.00 - 20.00 nei giorni prefestivi e festivi

Chiuso: 25 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022

LA GIOSTRA ANTICO CAROSELLO

Location: Mondovicino Shopping Center & Retail Park, Piazza Cerea

La scenografica ed emozionante giostra che incanta tutti i bambini.

Orari apertura:

Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Orario: 15.00 - 19.00 nei giorni feriali; 11.00 - 20.00 nei giorni prefestivi e festivi

Chiuso: 25 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022

IL TRENINO

Location: Mondovicino Outlet Village, Piazza G. Jemina

Visita il Parco Commerciale di Mondovicino a bordo dell’allegro trenino.

Orari apertura:

Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Orario: 15.00 - 19.00 nei giorni feriali; 11.00 - 13.00 e 15.00 - 20.00 nei giorni prefestivi e festivi

LA CASA DI BABBO NATALE

Location: Mondovicino Outlet Village, Piazza G. Jemina

Entra nella magica casa, imbuca la letterina all’ufficio postale e divertiti con i giocattoli realizzati dagli elfi.

Orari apertura:

Novembre: 27 e 28

Dicembre: 4 - 5 e 8; 11 - 12; 18 - 19, 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Orario: 11.00 - 20.00

Chiuso: 25 dicembre 2021

IL MERCATINO DEGLI ELFI

Location: Mondovicino Outlet Village, Piazza Fontana

Le tradizionali mercatino di natale ospitato nelle tipiche casette di legno

Orari apertura:

Novembre: 27 e 28

Dicembre: 4 - 5 e 8; 11 - 12; 18 - 19, 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26

Orario: 11.00 - 20.00

Chiuso: 25 dicembre 2021

LA GRANDE PARATA DI BABBO NATALE E DELLA BEFANA

La sfilata musicale di Babbo Natale con oltre tranta figuranti, tra cui Mamma Natale, Alabaster Snowball, gli Elfi, la Renna Rudolph, la Regina delle Nevi, la Fata Confetto, il Principe Schiaccianoci, il Pinguino Brino, l'Orsetto Candito e tanti altri personaggi che animeranno tutto il Parco Commerciale tra canti, danze, saluti e sorprese.

Novembre: 27 e 28

Dicembre: 4 - 5 e 8; 11 - 12; 18 - 19, 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Orario: dalle ore 17.00

La Befana e le sue aiutanti animeranno le vie del Parco Commerciale

Gennaio: 6 Orario: dalle ore 17.00