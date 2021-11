Non solo scarpette rosse, ma gesti concreti. Mondovì in piazza contro la violenza [VIDEO]

Mondovì domani, sabato 27 novembre, scende in piazza e per le vie del centro storico per dire basta a tutti i tipi di violenza sulle donne: non solo quella fisica, ma anche quella psicologica ed economica.

"La violenza ha diverse forme" - spiega Francesca Bertazzoli, avvocato e presidente della consulta femminile di Mondovì - "Oggi dobbiamo fare i conti anche con la violenza economica: spesso le donne in condizioni di svantaggio non riescono ad andarsene dai loro carnefici perché ne dipendono economicamente. La violenza sulle donne non è qualcosa di lontano, accade anche a Mondovì dove, per fortuna, è presente dal 2015 il centro di ascolto della CRI "L'orecchio di Venere" che ha un centralino attivo 24 ore su 24 e può fornire anche supporto psicologico e legale".

Proprio per aiutare le attività del centro di ascolto per le donne vittime di maltrattamenti la città domani scenderà in piazza con la camminata dei cappellini rossi, un'iniziativa nata dal centro di ascolto "L'orecchio di Venere", insieme alla Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì, la Polizia Locale, il Comune, con il supporto della Consulta Femminile, Circolo delle Idee, Mondodidonna, il CFP Cebano-Monregalese, Inner Wheel, Pink First, Fidapa BPW, Bus Company e Fondazione CRC.