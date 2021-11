Con Desire Capaldo, Chalet Morel 1586 è già sold-out per Capodanno

Desire Capaldo, cantante soprano di fama internazionale sarà la star dello show di Capodanno NYE 2022 che Marino Roberto, patron di Chalet Morel 1586 (Limone Piemonte) sta mettendo a punto per festeggiare l'arrivo del 2022 e la ripartenza della località sciistica, tanto martoriata da lockdown e tempesta Alex.

Bellissima, Desire Capaldo è tra le eccellenze italiane e una delle artiste crossover più interessanti del panorama europeo e mondiale. Dal grande talento musicale, la giovanissima artista unisce con grande passione il genere classico al pop.

La serata del Veglione di San Silvestro a Chalet Morel 1586 sarà accompagnata anche dalla musica di Alain Diamond Dj, dj/showman e produttore, recentemente finito anche sulle colonne del prestigiosissimo Rolling Stone.

L'evento mondano di Capodanno allo Chalet Morel 1586 è già sold out, tanta è la voglia di tornare a divertirsi in montagna. Sono bastati un paio di post sui social e un contatto diretto con i clienti di sempre. D'altronde Marino Roberto è uno specialista, ha organizzato eventi in tutto il mondo (Londra, Singapore, Vietnam, Kenya, Romania, Billionaire Monte-Carlo, Monaco, Saint Tropez, Twiga Forte dei Marmi, e tante altre) e porta a Limone Piemonte le sue esperienze, la sua professionalità e la sua consolidata esperienza.

Desire Capaldo, con il quartetto delle DIV4S ha affiancato in un tour mondiale Andrea Bocelli e calcato il palco del Festival di Sanremo, mentre negli anni da solista ha partecipato a svariati programmi Rai e Mediaset, è stata tra i protagonisti di un talent tedesco con un brano che sul web ha ottenuto oltre 20 milioni di visualizzazioni (con il brano “Your Love” di Ennio Morricone), ha inciso per case discografiche di caratura globale come la Sony. Successivamente, incide i singoli “Memory” e “Somewhere” con Sony Music e nel 2016 viene selezionata dalla Fondazione Pavarotti come protagonista di un musical dedicato alla figura del grande tenore italiano scomparso. Ottiene un successo incredibile in tutta Europa, soprattutto in Francia, dove firma nel 2017 il suo nuovo contratto discografico in Francia. Nel 2019 il suo album “Solamente Amore” esce e viene distribuito in Italia, Francia e Germania. Nel disco sono presenti brani di colonne sonore reinterpretati dall’artista e due suoi inediti. Molto famosa in Francia e in Germania, in Italia ha vinto il programma Tu si que vales.

Alain Diamond inizia a graffiare il disco in tenera età attaccandosi al papà, Dj Paul Diamond, sempre in giro per l'Italia. Paul Diamond, famoso e conosciuto, è diventato il primo dj ad introdurre la figura del dj/showman nei migliori club nazionali ed esteri entrando nella lista dei maggiori dj sulla scena degli anni '80. Alain Diamond, concentrato sul fare della musica la sua vita, si diploma al Conservatorio di Torino come insegnante di pianoforte, titolo che gli renderà possibile la collaborazione come arrangiatore con diversi studi musicali. Questo lavoro porterà alla creazione di un home studio dove il dj lavora ai propri progetti e produzioni. Alain è un dj che non ne ha mai abbastanza di musica, sempre alla ricerca di nuovi stili per migliorare il suo prodotto musicale. Ha iniziato con un'atmosfera electro-house suonando in molti diversi club nazionali e poi, la sua passione e attrazione per la musica nera (hip hop e rnb) lo porta ad un importante incontro con una nutrita crew di voci soul e funky.

Chalet Morel 1586, sopra Limone 1400, è uno chalet di alta montagna che nelle ultime stagioni ha proposto con successo soluzioni dedicate ad un target internazionale e di livello, sia come ristorante che come hotel.