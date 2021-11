In Piemonte 972 nuovi casi su 65mila tamponi: tasso positività sale all’1,6%

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 972 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (472 dopo test antigenico), pari all’1,6% di 62.572 tamponi eseguiti (51.202 antigenici). Dei 972 nuovi casi gli asintomatici sono 569 (58,5%).



Ieri, lunedì 29 novembre, i nuovi casi risultavano essere 456 (1,0% dei tamponi eseguiti)



I casi sono così ripartiti:

492 screening,

361 contatti di caso,

119 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 403.316, così suddivisi su base provinciale:

33.094 Alessandria,

19.475 Asti,

12.709 Biella,

57.860 Cuneo (+192; ieri era +34; domenica +70),

31.304 Novara,

214.665 Torino,

14.937 Vercelli,

14.450 Verbano-Cusio-Ossola,

1.672 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi,

3.150 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (+1 rispetto a ieri, quando era +1).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 383 (+4 rispetto a ieri, quando era +22).

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.042 (ieri era 9.570; domenica 9.423)



I tamponi diagnostici finora processati sono 9.878.496 (+62.572 rispetto a ieri), di cui 2.504.910 risultati negativi.







I DECESSI DIVENTANO 11.889

Tre decessi di persona positiva al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 11.889 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.593 Alessandria,

726 Asti,

439 Biella,

1.469 Cuneo (invariato),

953 Novara,

5.678 Torino,

546 Vercelli,

377 Verbano-Cusio-Ossola,

108 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.







380.967 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 380.967 (+492 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

30.906 Alessandria,

18.242 Asti,

12.010 Biella,

54.907 Cuneo (+59; ieri era +19; domenica +14),

29.688 Novara,

203.402 Torino,

14.103 Vercelli,

13.592 Verbano-Cusio-Ossola,

1.538 extraregione

2.579 in fase di definizione.