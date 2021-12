Piana Biglini: un quartiere in ripresa da due anni

Una borgata più che un quartiere dove il comitato da due anni sta lavorando per poter migliorare una zona di Alba che si sta rialzando.

«Piana Biglini, afferma Beppe Giachino, presidente del Comitato di quartiere, si sta riprendendo da due anni a questa parte. Stiamo lavorando per mettere in pratica con il Comune le richieste dei abitanti della nostra zona. Abbiamo fatto tre serate per la popolazione nella sede della ex scuola elementare, dove si svolgevano i corsi universitari di studi infermieristici, su raccolta indifferenziata con l’assessore Marco Marcarino, con le Forze dell’Ordine che hanno illustrato come comportarsi in caso di malintenzionati e le buone norme di sicurezza, e infine con l’assessore Massimo Reggio che ha illustrato i lavori che sono programmati per il quartiere, in base alle nostre richieste».

E i compiti svolti e da sviluppare sono i seguenti, tra quelli già svolti: «Abbiamo fatto una serie di richieste nell’ultima riunione tra cui una maggiore sicurezza sulla SS 231 che passa in pieno paese. Comune e Prefettura stanno lavorando per mettere strumenti dissuasori per la velocità.

La rotonda di piazza Biglini è da illuminare, bisogna terminare le varie asfaltature, l’allargamento della strada, e la rotonda di Scaparoni che da anni si programma e non dovrebbe tardare ad essere realizzata nei prossimi anni.

Ci piacerebbe anche proseguire i marciapiedi verso via Unità d’Italia che costeggia la parte verso Alba prima della ditta Stroppiana.

Siamo contenti per il ripristino del campo sportivo, il parco per i bambini, ed il miglioramento dell’asfalto in alcune zone. E stiamo valutando attività sociali per il prossimo anno, pandemia permettendo».